Слова Амарала о целях «Спартака» сравнили с японской поговоркой

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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сравнила слова спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала о целях клуба в новом сезоне с японской поговоркой «У самурая нет цели, есть только путь».
Напомним, Амарал обратился к болельщикам и сказал, что не обещает болельщикам титулов, но организует в «Спартаке» процесс.
По её словам, главное, чтобы Амарал «не сделал харакири» по окончании сезона.
Сезон‑2023/24 ФК «Спартак» завершил на пятой строчке в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» стали активно интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
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«Слова спортивного директора Амарала о целях в клубе напоминают известную поговорку «у самурая нет цели, есть только путь». Подобное есть в другом российском футбольном клубе, «Краснодаре». У них тоже все не ради титулов, а ради самого процесса», — заявила Салихова в беседе с Metaratings.ru.
По её словам, главное, чтобы Амарал «не сделал харакири» по окончании сезона.
Сезон‑2023/24 ФК «Спартак» завершил на пятой строчке в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» стали активно интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
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Элина Позднякова