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«Урал» интересуется форвардом «Факела» Марковым

19 июня 2024, 22:03
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

ФК «Урал» выражает заинтересованность в отношении нападающего «Факела» Евгения Маркова.
По данным Metaratings.ru, представители ФК «Урал» уже связывались с воронежским клубом касаемо перехода Маркова, однако пока официального предложения не делали.

Уточняется, что многое зависит от того, покинет ли «Урал» в межсезонье Алексей Каштанов, которому как раз ищут потенциальную замену. При этом «Факел» не собирается расставаться со своим футболистом.



Напомним, в минувшем сезоне Премьер-лиги 29-летний Марков в составе «Факела» стал автором девяти голов и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате.

Ранее стало известно, что ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника калининградской «Балтики» Данилу Козлова 120 миллионов рублей.

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#урал
#краснодар
Московское «Динамо» обменяет защитника Прибыльского в «Адмирал»
19 июня 2024, 22:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Столичный ХК «Динамо» обменяет хоккеиста Андрея Прибыльского в «Адмирал».
По данным Metaratings.ru, московское «Динамо» взамен на 23-летнего защитника получит денежную компенсацию. Сделка завершится уже в ближайшее время.

На протяжении своей карьеры в КХЛ Прибыльский выступал за московское «Динамо». Его дебют в лиге состоялся в сезоне-2018/19. Он сыграл в 122 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ, а также в 13 матчах. Однако отметиться результативными действиями не смог.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, советский и российский хоккеист Александр Кожевников оценил перспективы нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачева.

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#клин
#кхл
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Спортивного комментатора отстранили от работы за ругательство в прямом эфире
19 июня 2024, 20:33

Фото: iStock/demaerre

Спортивного комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы после того, как в прямом эфире на Играх БРИКС он произнёс слово «шмары».
«Красивый атлет, посмотрите, какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — прокомментировал Иваницкий выход российского самбиста Кирилла Князькова.

В разговоре с RT комментатор пояснил, что под словом «шмара» он подразумевал женщин с низкой социальной ответственностью, и признался, что был удивлён резонансом в обществе от своих слов. Он уточнил, что пока не знает, на какой срок его отстранили.

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#матч
#спорт
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Комментатор Иваницкий отстранён от работы на Играх БРИКС после фразы о «шмарах»
19 июня 2024, 18:54

Фото: iStock/demaerre

Комментатор Владимир Иваницкий отстранён от дальнейшей работы на Играх стран БРИКС. Причиной стала его не вполне корректная реплика в прямом эфире о неких «шмарах», которые не годятся в невесты для молодых российских чемпионов.
Свою эскападу комментатор выдал, комментируя выход на помост российского самбиста Кирилла Князькова, напоминает телеграм-канал SHOT. Он назвал 20-летнего борца ярким «представителем русов» и призвал девушек обратить на него внимание в качестве потенциального жениха.

«Только это должны быть настоящие, хорошие девушки. Всякие шмары нам не нужны», — заявил Иваницкий.

Он также добавил, что указанные «шмары» могут испортить генетику, а «нам это не нужно». После отстранения комментатор объяснил, что никого не хотел обидеть, а в прямом эфире случается всякое.

«Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» – заключил Иваницкий.

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Подмосковные спортсменки примут участие в первенстве Европы по боксу
19 июня 2024, 17:17

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсменки в составе сборной России примут участие в первенстве Европы по боксу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство Европы по боксу среди девушек от 15 до 16 лет пройдёт с 21 июня до 1 июля в столице Боснии и Герцеговины городе Сараево.

«В весовой категории до 48 килограммов на европейском первенстве нашу страну представит Ксения Вишневская из Королёва. Ксения Андреева из городского округа Чехов выступит в весовой категории до 52 килограммов. И в весе до 66 килограммов за приз будет бороться Анна Меечко из Богородского городского округа. Отметим, что девушки являются победительницами первенства России по боксу», — подчеркнули в пресс-службе.

В общей сложности Россию представят 13 спортсменок, по одной в каждой весовой категории.

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Жители Подмосковья могут поучаствовать в экстремальном забеге «Зарайский бизон»

В день открытия стадиона «Авангард» на нём могут сыграть легенды футбола

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Жители Подмосковья могут поучаствовать в экстремальном забеге «Зарайский бизон»
19 июня 2024, 16:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

На Экстремальный забег «Зарайский бизон» 20 июня откроется дополнительная регистрация. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Экстремальный забег «Зарайский бизон» пройдёт 29 июня у стен Зарайского Кремля.

«Старты пройдут вблизи живописных и исторически значимых объектов городского округа. Для участников организаторы подготовили два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересечённой местности с препятствиями, которую можно преодолеть вместе с командой. В этом году спортсмены смогут испытать свои силы не только в одиночном, парном, командном, но и в семейном зачёте. Подчеркнём, что любители бега смогут принять участие только в одном из зачётов», — рассказали в пресс-службе.

Дополнительная регистрация на оставшиеся слоты откроется 20 июня в 18:00 на официальном сайте проекта.

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Массовый заплыв на открытой воде состоялся на Истринском водохранилище

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Массовый заплыв на открытой воде состоялся на Истринском водохранилище
19 июня 2024, 14:26

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 1,2 тысяч человек приняли участие в массовом заплыве на открытой воде. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Пятый массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Moscow Istra 2024 прошел 16 июня.

«В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных городов России, Турции, Белоруссии, ОАЭ и Узбекистана. Заплывыпрошли на дистанциях 500 метров, 1, 2 и 6 километров для взрослых, а также 50 и 200 метров для детей. По итогам заплыва всем спортсменам вручили медали, а лучшие пловцы примут участие в чемпионате X-WATERS World Championship 2024 после всех стартов сезона», — поделились в министерстве.

Следующее мероприятие пройдет 17 августа в Рузе. Принять участие и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.

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#медали
#спортсмены
#мероприятия
#водохранилище
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В день открытия стадиона «Авангард» на нём могут сыграть легенды футбола
19 июня 2024, 14:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Житель Коломны, футболист Андрей Костяков попросил губернатора Московской области Андрея Воробьёва, чтобы в день открытия стадиона «Авангард» после реконструкции на нём прошел матч с участием легенд футбола по проекту «Выходи во двор». Глава региона поддержал эту идею.
Воробьёв проинспектировал ход ремонта главного стадиона городского округа, поговорил с тренерами и родителями. Он объявил, что завершить ремонт «Авангарда» планируют к 1 августа, а открыть – в сентябре.
«Авангард» всегда был центральным стадионом Коломны. Основные праздники, мероприятия – 9 Мая, День города, День физкультурника, смотр строя и песни – проводили здесь. Он очень доступен, рядом парк. Стадион является символом города, любимым местом активного отдыха жителей. Весь город очень ждет его открытия», – сказал Костяков.
После реконструкции на «Авангарде» появится футбольное поле с подогревом, искусственным газоном и освещением, где спортсмены смогут комфортно тренироваться круглый год. На территории откроют современный легкоатлетический манеж и две волейбольные площадки.

Кроме того, отремонтируют трибуны, кассы, оборудуют комфортные раздевалки, медкабинет и конференц-зал. Для безопасности на территории установят систему видеонаблюдения.
«Мы сможем принимать здесь турниры по лёгкой атлетике. Нам сохранили северную трибуну, где будет наша основная база. Там мы сможем тренироваться», – сказал тренер по лёгкой атлетике Александр Рухов.
После реконструкции вместимость стадиона составит 6 тыс. человек. Там смогут заниматься воспитанники спортшколы по футболу «ФК «Коломна», женский футбольный клуб, школа олимпийского резерва «Авангард», участники «Активного долголетия».
«В том году я обучился на международную тренерскую категорию С-УЕФА, вернулся в родной город и подписал контракт с футбольным клубом «Коломна». Параллельно взялся тренировать детскую группу. Уверен, что ребятам очень понравится обновлённый стадион, они будут счастливы», – сказал капитан ФК «Коломна», тренер Андрей Пазин.
«Мой сын ходит на футбол с пяти лет, сейчас ему 11. Ждём окончания реконструкции нашего стадиона. В зимний период дети не ходят на тренировки, им заняться нечем. А теперь поле будет с подогревом, что позволит заниматься в любое время года, – поделилась местная жительница Екатерина Захарова.
Сейчас строительная готовность стадиона составляет 56%. Работы ведутся в рамках областной госпрограммы.

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#лёгкая атлетика
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Рекорды Роналду и неудачный дебют Грузии: как прошел пятый день Евро-2024
Криштиану Роналду принял участие в шестом чемпионате Европы по футболу
19 июня 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Португальский форвард Криштиану Роналду установил уникальное достижение только появившись на поле в дебютном матче его команды против сборной Чехии. Этот чемпионат стал для звёздного нападающего уже шестым, в котором он принял участие.
Такого результата не добивался ни один из футболистов, как действующих, так и завершивших карьеру. Ближайший преследователь — Лука Модрич. Для 38-летнего хорвата этот чемпионат Европы стал пятым. Матч против Чехии стал для Роналду 26-м в финальных турнирах континентального первенства. По этому показателю он также, разумеется, лучший.

Вымученная победа Португалии


Сама игра сложилась для сборной Португалии крайне тяжело. Чехи умело оборонялись, а во втором тайме, проведя одну из редких атак, открыли счёт. Гол великолепным по силе и точности ударом из-за штрафной забил Лукаш Провод. Португальцы продолжали наседать, но до реальных угроз дело доходило редко. На помощь чемпионам континента 2016 года пришла случайность, счастливая для них и крайне неприятная для чехов. Мяч, отбитый после опасного прострела вратарём Иржи Станеком, отскочил в ногу защитника Робина Гранача, а от неё срикошетил в ворота.

Сборной Португалии этого было мало, фавориты хотели добиться победы. На 87-й минуте мяч после удара Роналду головой угодил в штангу, а на отскок первым успел Диогу Жота и переправил его в ворота. Но после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда у Роналду. И всё-таки португальцы добились своего. На второй добавленной минуте победный мяч забил вышедший на замену Шику Консейсау. Соавтором этого гола можно считать несчастного Робина Гранача. Он пытался остановить мяч, но пропустил его между ног, только замедлив его полёт и сделав удобным для удара португальца, которому оставалось не промахнуться с полутора метров.

Символично, что победный гол забил Шику, сын Серджиу Консейсау, с которым Криштиану Роналду провёл на поле много незабываемых матчей в разных турнирах. В прощальном объятии Роналду и Косейсау-младшего было много символизма. Что-то вроде передачи полномочий от уходящей звезды звезде нарождающейся. Впрочем, именитый португалец недавно обмолвился, что не прочь выступить на чемпионате мира 2026 года.

Дебют сборной Грузии


Сборная Грузии дебютировала на финальном турнире европейского чемпионата в матче против команды Турции. Несмотря на статус новичка, грузины провели хороший матч. Первыми пропустив, они быстро отыгрались, забив свой первый мяч в истории финалов чемпионата Европы. Это сделал нападающий Жорж Микаутадзе, чьё имя теперь навсегда войдёт в историю грузинского футбола. Во втором тайме великолепный гол дальним ударом в девятку забил юная звезда турецкого футбола Арда Гюлер. 19-летний полузащитник является игроком мадридского «Реала», и королевский клуб возлагает на него большие надежды.

После того как турки вышли вперёд, они отдали инициативу и стали жаться к своим воротам, стремясь сохранить победный счёт. Сборная Грузии пошла вперёд и не раз могла забить. В одном из эпизодов полузащитник Георгий Кочорашвили обыграл соперника и остался перед вратарём один, но угодил в перекладину. Незадолго до конца игры главная звезда сборной Грузии Хвича Кварацхелия после отличного сольного прохода по флангу подал в штрафную, но два его партнёра помешали друг другу, и мяч прошёл мимо ворот.

В добавленное время на стандарт у ворот соперника пришёл даже вратарь грузин Георгий Мамардашвили. После подачи Кварацхелии головой пробил Лчошвили, но мяч снова попал в штангу, а повторный удар Давиташвили заблокировали защитники. После углового вратарь турок Гюнюк кулаком выбил мяч к линии штрафной, защитники отправили его дальше, на ход Актюркоглу. Он убежал с мячом со своей половины поля и забил в пустые ворота, подведя окончательный итог матча — 3:1 в пользу Турции. Несмотря на поражение, дебют сборной Грузии нельзя назвать провальным. Они смотрелись достойно, не тушевались, в ряде эпизодов им просто не повезло. Тренер грузин француз Вилли Саньоль также похвалил своих футболистов, отметив, что, набираясь опыта через такие матчи, они будут становиться сильнее.

Сегодня, 19 июня, на чемпионате Европы начинаются матчи второго тура. Дневную программу откроют команды группы В. Между собой сыграют сборные Албании и Хорватии, уступившие в первом туре. Вечером продолжат борьбу команды группы А. Хозяева турнира немцы встретятся с командой Венгрии, а сборная Шотландии, разгромленная командой Германии в первом туре, поборется с командой Швейцарии, имеющей в своём активе победу над венграми.

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Баскетболисты Павловского Посада стали участниками Всероссийских сборов
19 июня 2024, 13:33

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Спортсмены из Павловского Посада принимают участие во Всероссийских сборах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Сборы проходят с 7 по 21 июня в Челябинске.

«Ребята тренируются в отделении баскетбола Спортивной школы Павловского Посада под руководством тренера Ивана Александровича Чернышова. Напомним, что в мае 2023 г. команда юношей 2010 г. р. стали победителями Первенства России. Желаем дальнейших успехов и побед!», — поделились в пресс-службе.

Среди 24 игроков всего четверо ребят оказались из Московской области, а двое из них баскетболисты Спортивной школы Павловского Посада. Кирилл Вихрев и Алексей Самарин благодаря высоким достижениям в спорте удостоились чести принять участие на сборах такого высокого уровня.

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#баскетбол
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