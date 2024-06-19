«Урал» интересуется форвардом «Факела» Марковым

Фото: iStock/SergeyKlopotov
ФК «Урал» выражает заинтересованность в отношении нападающего «Факела» Евгения Маркова.
По данным Metaratings.ru, представители ФК «Урал» уже связывались с воронежским клубом касаемо перехода Маркова, однако пока официального предложения не делали.
Уточняется, что многое зависит от того, покинет ли «Урал» в межсезонье Алексей Каштанов, которому как раз ищут потенциальную замену. При этом «Факел» не собирается расставаться со своим футболистом.
Напомним, в минувшем сезоне Премьер-лиги 29-летний Марков в составе «Факела» стал автором девяти голов и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате.
Ранее стало известно, что ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника калининградской «Балтики» Данилу Козлова 120 миллионов рублей.
Читайте также:
Газзаев оценил переход нападающего «Ариса» Артема Шуманского в ЦСКА
Экс-нападающий ЦСКА Заболотный подписал контракт с «Химками»
RMC Sport: Мбапе избежал операции после перелома носа в игре с Австрией
Уточняется, что многое зависит от того, покинет ли «Урал» в межсезонье Алексей Каштанов, которому как раз ищут потенциальную замену. При этом «Факел» не собирается расставаться со своим футболистом.
Напомним, в минувшем сезоне Премьер-лиги 29-летний Марков в составе «Факела» стал автором девяти голов и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате.
Ранее стало известно, что ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника калининградской «Балтики» Данилу Козлова 120 миллионов рублей.
Читайте также:
Газзаев оценил переход нападающего «Ариса» Артема Шуманского в ЦСКА
Экс-нападающий ЦСКА Заболотный подписал контракт с «Химками»
RMC Sport: Мбапе избежал операции после перелома носа в игре с Австрией
Элина Позднякова