Лучший бомбардир РПЛ Угальде вернулся в «Спартак»
Манфред Угальде, 23-летний костариканский нападающий, вернулся в расположение «Спартака».
Как сообщает Metaratings.ru, лучший бомбардир РПЛ сезона 2024/25 ( целых 17 голов ) прибыл в Россию после участия в Золотом кубке КОНКАКАФ в составе сборной Коста-Рики.
Зимой 2024 года Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте», подписав контракт до 2028 года. Ранее издание сообщало об интересе к форварду со стороны «Аякса» и «Фейеноорда».
Напомним, суд в Нидерландах решает судьбу экс-игрока «Спартака» Промеса.
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