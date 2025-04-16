Луис Энрике высказался о возможной победе «Зенита» в РПЛ

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Нападающий «Зенита» Луис Энрике оценил перспективы команды на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Победа над «Краснодаром» является очень важной для продолжения борьбы за чемпионство. Мы сейчас на втором месте и всё ещё в игре. Впереди много матчей. Поэтому, чтобы стать чемпионами, нужно к каждому матчу подходить как к финалу», — сказал Энрике в интервью Metaratings.ru.
Он подчеркнул, что его команде необходимо выложиться в полную силу.
Напомним, после 24 туров в нынешнем сезоне «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два балла.
Следующая игра команды Сергея Семака состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля.
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Элина Позднякова