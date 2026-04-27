Луис Энрике: «Зенит» будет бороться за титул до последнего

27 апреля 2026, 12:15

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о важности победы в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) и заявил, что петербургская команда намерена до последнего бороться за чемпионство. Об этом пишет Metaratings.ru.





Энрике подчеркнул, что этот матч имел огромное значение для команды. Он выразил радость по поводу своей игры, которая помогла клубу одержать победу.





«Мы боремся за титул и будем бороться до последнего. У нас получилось забить два гола и обеспечить комфортное преимущество. Ближе к концу матча команда немного устала, но это нормально. Мы не будем играть 90 минут с одинаковой интенсивностью, но всегда будем стараться», — добавил нападающий.