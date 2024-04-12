Украина призвала не допускать российских борцов к Олимпиаде в Париже

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины на своём сайте опубликовал заявление о выступлении российских и белорусских борцов на Олимпийских играх-2024.
Так, спортсменов призвали не допустить на соревнования из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки спецоперации ВС РФ на Украине. Соответствующие меры НОК потребовал принять от Международного олимпийского комитета (МОК).
В апреле 2023 года объединённый мир борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Для этого им необходимо соблюдать рекомендации МОК.
По решению олимпийского комитета, российские и белорусские борцы смогут принять участие в Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом олимпиаду пропустят атлеты, поддерживающие СВО на Украине и имеющие связи с армией или органами безопасности России и Белоруссии.
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В апреле 2023 года объединённый мир борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Для этого им необходимо соблюдать рекомендации МОК.
По решению олимпийского комитета, российские и белорусские борцы смогут принять участие в Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом олимпиаду пропустят атлеты, поддерживающие СВО на Украине и имеющие связи с армией или органами безопасности России и Белоруссии.
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Анастасия Чинкова