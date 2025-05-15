Луценко: руководство «Динамо» встряхнуло команду увольнением Лички

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Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко поделился мнением о работе Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды и оценил его шансы стать полноценным наставником «бело-голубых».
«Гусев не внес значительных изменений в игру «Динамо» после отставки Лички. В последних двух матчах эмоции сыграли большую роль. Увольнение Лички, безусловно, встряхнуло команду, что и позволило добиться двух побед над сильными соперниками», – отметил Луценко в интервью Metaratings.ru.По его словам, на данный момент Гусев не изменил тактику команды, но игроки стали более раскрепощенными. Тем не менее есть сомнения, что руководство решит оставить Гусева на посту главного тренера. Скорее всего, предпочтение будет отдано более опытному тренеру или иностранцу, добавил Луценко.
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