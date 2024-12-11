Президент АСА Бибулатов сообщил о введении допинг-контроля в лиге с 2025 года

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Президент АСА Магомед Бибулатов сообщил о введении в лиге допинг-контроля с января 2025 года. По его словам, также увеличится допуск до боя с 500 граммов до одного килограмма.
«Мы делаем что-то новое. С января вводится допинг-контроль. Допуск до боя увеличится с 500 граммов до одного килограмма. 500 граммов останется для титульных боев. Добавим турниры. У нас есть 270 бойцов», — поделился он в беседе с MMA.Metaratings.ru.Бибулатов добавил, что лига планировала также уволить около 100 человек, но глава Чечни Разман Кадыров «решил наши проблемы».
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