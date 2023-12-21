Украинская федерация футбола призвала ФИФА и УЕФА запретить матч России и Сербии

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Украинская федерация футбола (УАФ) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом отменить матч между сборными России и Сербии, проведение которого предварительно намечено на март 2024 года.
Официальное письмо об этом направлено в указанные международные спортивные организации и опубликовано на сайте УАФ. В документе, в частности, отмечается, что недопустимо разрешать командам из России «возвращаться в футбольную семью».
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о достигнутой договорённости с Футбольным союзом Сербии (ФСС) о проведении товарищеского матча между сборными двух стран. Игра должна состояться 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
Известно, что, помимо ФИФА и УЕФА, УАФ направила письмо также в ФСС с просьбой отказаться от проведения матча со сборной России.
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Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о достигнутой договорённости с Футбольным союзом Сербии (ФСС) о проведении товарищеского матча между сборными двух стран. Игра должна состояться 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
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Александр Бойцов