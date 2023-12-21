Украинская федерация футбола призвала ФИФА и УЕФА запретить матч России и Сербии

Украинская федерация футбола (УАФ) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом отменить матч между сборными России и Сербии, проведение которого предварительно намечено на март 2024 года.