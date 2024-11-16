Майк Тайсон потерпел поражение в бою с блогером

Майк Тайсон (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)
Популярный блогер Джейк Пол одержал победу над легендарным боксером Майком Тайсоном на вечере профессионального бокса, который состоялся в США.
Бой, который проходил на арене «Эй-ти-энд-ти Стэдиум», продлился восемь раундов и завершился победой блогера единогласным решением судей со счетом 79-73. Уточняется, что эта победа стала для Пола одиннадцатой.
Тайсону 58 лет, Полу — 27. До этого поединка последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году в рамках показательного боя против Роя Джонса — младшего.
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