«Не советую ему идти в бокс»: Костя Цзю раскритиковал решение Дани Милохина выйти на ринг

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю предупредил блогера Даню Милохина, сказав, что бокс не прощает ошибок. Об этом сообщает Sport24.
Он заявил, что бокс это искусство, которым занимаются с ранних лет и тратят очень много времени на достижение профессиональных результатов. Боксер отметил, что у 22-летнего Милохина нет перспектив в профессиональном боксе. Цзю считает, что блогеру нужно усердно готовиться и нанять грамотный тренерский состав.
«Если Даня проведет один бой и чисто для понтов, то не советую ему идти в бокс», — отметил экс-спортсмен.
Ранее стало известно, что самый сильный подросток России погиб в ДТП. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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