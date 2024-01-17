«Не советую ему идти в бокс»: Костя Цзю раскритиковал решение Дани Милохина выйти на ринг

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что отели, магазины и съёмные квартиры часто оснащают камерами. В беседе с «Прайм» он рассказал о способах, которые позволят их распознать.