Стала известна зарплата Воробьёва по двухлетнему контракту с «Автомобилистом»

Фото: iStock/papa42
6 мая пресс-служба клуба «Автомобилист» объявила о подписании нового двухлетнего контракта с защитником Кириллом Воробьёвым. В текущем сезоне он провёл 73 матча и набрал 10 очков (1 гол и 9 передач).
Как сообщает Metaratings.ru, 30-летний хоккеист будет зарабатывать около 90 миллионов рублей по новому контракту. В сезоне 2024/25 «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, но в первом раунде плей-офф уступил «Ак Барсу» со счётом 3-4.
Ранее Данил Глебов прокомментировал слова Валерия Карпина о повышении зарплаты футболистов. В апреле главный тренер сборной России отметил, что переход Глебова из «Ростова» в московское «Динамо» оказался финансово выгодным для игрока. Футболист отметил, что воспринял слова тренера с улыбкой. Подробности можно найти в материале «Радио 1».
Читайте также:
Экс-тренер «Факела» ведет переговоры с новым клубом
Футболист «Динамо» Глебов отреагировал на слова Карпина о своей зарплате
Баскетболисты из Химок одержали вторую победу над командой «Зенит-2»
Ранее Данил Глебов прокомментировал слова Валерия Карпина о повышении зарплаты футболистов. В апреле главный тренер сборной России отметил, что переход Глебова из «Ростова» в московское «Динамо» оказался финансово выгодным для игрока. Футболист отметил, что воспринял слова тренера с улыбкой. Подробности можно найти в материале «Радио 1».
Читайте также:
Экс-тренер «Факела» ведет переговоры с новым клубом
Футболист «Динамо» Глебов отреагировал на слова Карпина о своей зарплате
Баскетболисты из Химок одержали вторую победу над командой «Зенит-2»
Анастасия Хохлова