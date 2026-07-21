Максим Ставиский прокомментировал уход Аделии Петросян от Этери Тутберидзе

21 июля 2026, 20:48

Ставиский: решение Петросян стало неожиданным, но не уникальным

Аделия Петросян (Фото: Instagram* / @adeliya_petrosian)

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказался о решении Аделии Петросян покинуть группу Этери Тутберидзе. О своём уходе 19-летняя фигуристка сообщила 20 июля в социальных сетях, передаёт Metaratings.ru.





По словам Ставиского, новость стала для него неожиданной, однако подобные перемены в карьере спортсменов нельзя назвать сенсацией.





«Очень неожиданное решение, но ничего сенсационного здесь нет, так как это не первый случай ухода спортсменов от тренера. Возможно, Аделия решила попробовать что-то новое как раз из-за того, что они с Тутберидзе были очень долго. Я не знаю всех подробностей», — заявил он.

«Странно это, потому что нужно тренироваться, и тогда можно быть первой. Уверен, что она найдёт нового тренера, если уже не нашла, так как в фигурном катании редко уходят в никуда. В любом случае это её решение», — добавил он.