Максим Ставиский прокомментировал уход Аделии Петросян от Этери Тутберидзе
Ставиский: решение Петросян стало неожиданным, но не уникальным
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказался о решении Аделии Петросян покинуть группу Этери Тутберидзе. О своём уходе 19-летняя фигуристка сообщила 20 июля в социальных сетях, передаёт Metaratings.ru.
По словам Ставиского, новость стала для него неожиданной, однако подобные перемены в карьере спортсменов нельзя назвать сенсацией.
«Очень неожиданное решение, но ничего сенсационного здесь нет, так как это не первый случай ухода спортсменов от тренера. Возможно, Аделия решила попробовать что-то новое как раз из-за того, что они с Тутберидзе были очень долго. Я не знаю всех подробностей», — заявил он.Ставиский также отметил, что не считает опасения по поводу конкуренции в новой группе определяющим фактором.
«Странно это, потому что нужно тренироваться, и тогда можно быть первой. Уверен, что она найдёт нового тренера, если уже не нашла, так как в фигурном катании редко уходят в никуда. В любом случае это её решение», — добавил он.Под руководством Этери Тутберидзе Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии, а также трижды выигрывала Финал Гран-при России. Информации о новом тренере фигуристки пока нет.