Маликов раскритиковал игру «Динамо» в этом сезоне РПЛ

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Известный исполнитель и болельщик Дмитрий Маликов раскритиковал игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ, назвав её невнятной.
«А вам нравится, как играет команда? Знаете, пока как-то не очень внятно. Я буду выступать на матче «Динамо» – «Локомотив». Надеюсь, стать для «Динамо» хорошим, добрым талисманом», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru исполнитель.Также артист признался, что сам играет в футбол по воскресеньям для поддержания формы, встречи с товарищами, а также просто хорошего времяпровождения.
Ранее бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан заявил о том, что в Черногории популярен чемпионат России по футболу. Напомним, на данный момент по итогам 14 туров РПЛ лидером в турнирной таблице является «Краснодар».
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