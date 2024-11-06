Маликов раскритиковал игру «Динамо» в этом сезоне РПЛ

В День народного единства в Балашихе прошёл первый командный кубок Московской области по русскому шапочному бою среди юношей и девушек, организованный на призы чемпиона мира среди военнослужащих и чемпиона Европы Дмитрия Двали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.