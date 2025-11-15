15 ноября 2025, 10:44

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин поставил рекорд в истории НХЛ

Фото: istockphoto/vchal

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забивавшим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки (106 дней). Данные приводит «Газета.ру».