Малкин поставил рекорд в истории НХЛ
39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забивавшим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки (106 дней). Данные приводит «Газета.ру».
Гол Малкина пришёлся на встречу с «Нэшвиллом» (1:2 ОТ), которая прошла в Швеции. Таким образом он превзошёл рекорд Роба Блейка, установленный в матче открытия серии Premiere 2007 на арене в Лондоне (37 лет 293 дня).
Контракт спортсмена с «Питтсбургом» действителен до конца сезона‑2025/26. В клубе он выступает с 2006 года, за исключением сезона 2012/13, проведённого в «Металлурге».
В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил церемонию в честь 500-го гола Малкина в НХЛ. Форвард стал шестым российским хоккеистом, набравшим более 1000 очков в лиге. В составе сборной России он выигрывал золото чемпионатов мира в 2012 и 2014 годах и трижды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).
