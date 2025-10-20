Достижения.рф

Александр Емельяненко вышел на связь после госпитализации

Бойца ММА Александра Емельяненко выписали из больницы после курса лечения
Александр Емельяненко (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко выписали из больницы после того, как он закончил курс лечения. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.



По словам спортсмена, он проходил лечение в медцентре при Московском государственном университете. В своем заявлении Емельяненко выразил благодарность врачам.

«Спасибо вам большое, доктора, за все, что вы делаете!» — написал боец.
Напомним, 19 октября его менеджер Ваха Шанхоев в беседе с агентством ТАСС подтвердил факт госпитализации, отметив, что она связана с неврологическими проблемами. На тот момент спортсмен провел в палате несколько дней.
Лидия Пономарева

