Александр Емельяненко вышел на связь после госпитализации

Бойца ММА Александра Емельяненко выписали из больницы после курса лечения
Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко выписали из больницы после того, как он закончил курс лечения. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
По словам спортсмена, он проходил лечение в медцентре при Московском государственном университете. В своем заявлении Емельяненко выразил благодарность врачам.
«Спасибо вам большое, доктора, за все, что вы делаете!» — написал боец.Напомним, 19 октября его менеджер Ваха Шанхоев в беседе с агентством ТАСС подтвердил факт госпитализации, отметив, что она связана с неврологическими проблемами. На тот момент спортсмен провел в палате несколько дней.