Мамаев объяснил, почему назначение Кириченко важно для «Ростова»

09 октября 2026, 16:11

Павел Мамаев поддержал нового тренера «Ростова» перед матчем с «Акроном»

Фото: istockphoto / NiseriN

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поддержал назначение Дмитрия Кириченко на пост главного тренера донской команды. По его мнению, возвращение бывшего игрока клуба на тренерскую должность стало важным событием для города.





Как сообщает «РБ Спорт», Мамаев отметил, что Кириченко пользуется любовью ростовских болельщиков, а поддержка местных жителей может сыграть важную роль в работе специалиста.



«Я очень рад назначению Дмитрия Кириченко на пост главного тренера «Ростова». Мне кажется, что это прекрасное событие для всего города, потому что в прошлом он — любимый игрок ростовчан», — заявил Мамаев.