Мамаев объяснил, почему назначение Кириченко важно для «Ростова»
Павел Мамаев поддержал нового тренера «Ростова» перед матчем с «Акроном»
Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поддержал назначение Дмитрия Кириченко на пост главного тренера донской команды. По его мнению, возвращение бывшего игрока клуба на тренерскую должность стало важным событием для города.
Как сообщает «РБ Спорт», Мамаев отметил, что Кириченко пользуется любовью ростовских болельщиков, а поддержка местных жителей может сыграть важную роль в работе специалиста.
«Я очень рад назначению Дмитрия Кириченко на пост главного тренера «Ростова». Мне кажется, что это прекрасное событие для всего города, потому что в прошлом он — любимый игрок ростовчан», — заявил Мамаев.Он также пожелал Кириченко удачи в нынешнем сезоне и перед ближайшей игрой с «Акроном».
Матч 10-го тура Российской премьер-лиги состоится 9 октября на стадионе «Ростов-Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
После девяти туров «Ростов» набрал восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Акрон» имеет столько же баллов и располагается на 13-й строчке.