Мамаев заявил, что ждёт от сборной России доминирования и победы над Чили

14 ноября 2025, 17:35

Фото: iStock/leolintang

Бывший полузащитник национальной команды Павел Мамаев оценил форму сборной России и высказался о предстоящем BetBoom товарищеском матче с Чили. Он отметил, что команда Валерия Карпина проводит год уверенно и играет «с позиции силы».