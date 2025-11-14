Мамаев заявил, что ждёт от сборной России доминирования и победы над Чили
Бывший полузащитник национальной команды Павел Мамаев оценил форму сборной России и высказался о предстоящем BetBoom товарищеском матче с Чили. Он отметил, что команда Валерия Карпина проводит год уверенно и играет «с позиции силы».
По словам Мамаева, россияне должны показывать доминирование, как в игре с Перу, который завершился со счетом 1:1. Гол тогда забил Александр Головин. В связи с этим Мамаев подчеркнул, что в матче с Чили он ожидает от сборной только победы.
Как отмечает Metaratings.ru, встреча России и Чили состоится 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало матча назначено на 18:00 по московскому времени.
