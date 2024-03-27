Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

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Участники и зрители товарищеского матча между сборными Франции и Чили, который прошел на стадионе «Велодром» во французском Марселе, почтили память жертв теракта в «Крокус сити холле» минутой молчания. Трансляцию матча провел телеканал TF1.
В эфире перед выстроившимися в ряд игроками на поле разместили виртуальный баннер с надписью «Мир» на русском и на английском языках. Футболисты выстроились у центрального круга, после чего была проведена памятная церемония.
Одним из участников матча стал футболист московского ЦСКА Виктор Давила.
Заседание Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции накануне так же началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. В зал ворвалась группа мужчин, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. В результате погибли по меньшей мере 139 человек, пострадали — 182. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, по подозрению в причастности к преступлению.
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«Французская федерация футбола выражает соболезнования жертвам произошедшего в Москве теракта и их семьям. Просим соблюсти минуту молчания», — заявил диктор стадиона.
Одним из участников матча стал футболист московского ЦСКА Виктор Давила.
Заседание Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции накануне так же началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. В зал ворвалась группа мужчин, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. В результате погибли по меньшей мере 139 человек, пострадали — 182. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, по подозрению в причастности к преступлению.
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Ювелина Бернст