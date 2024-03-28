Точилин выразил уверенность в пользе Смолова для «Динамо»

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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил, что футболист Фёдора Смолов способен проявить себя и принести пользу команде.
«В первой части чемпионата мы увидели, что Смолова могут использовать не только на позиции нападающего. У Фёдора и Тюкавина был неплохой тандем. Смолов ещё себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Фёдор еще может принести пользу «Динамо», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Точилин.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказывал мнение о том, что ведущими игроками сборной России являются футболисты Александр Головин и Алексей Миранчук. Он рекомендовал всем спортсменам равняться на них и на их высокий уровень игры.
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