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«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) и стал чемпионом турнира.
Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счётом 3:1. Дублем отметился Фил Фоден, ещё один мяч забил Родри. За «Вест Хэм» отличился Мохаммед Кудус.
В параллельном матче «Арсенал» победил «Эвертон» со счётом 2:1. Канониры могли побороться за титул, если бы «Сити» потерял очки, но упустили эту возможность.
Таким образом, «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в четвёртый раз подряд и десятый раз в истории.
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В параллельном матче «Арсенал» победил «Эвертон» со счётом 2:1. Канониры могли побороться за титул, если бы «Сити» потерял очки, но упустили эту возможность.
Таким образом, «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в четвёртый раз подряд и десятый раз в истории.
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Артем Кузьмин