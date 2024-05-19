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«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ

19 мая 2024, 20:44
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) и стал чемпионом турнира.
Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счётом 3:1. Дублем отметился Фил Фоден, ещё один мяч забил Родри. За «Вест Хэм» отличился Мохаммед Кудус.

В параллельном матче «Арсенал» победил «Эвертон» со счётом 2:1. Канониры могли побороться за титул, если бы «Сити» потерял очки, но упустили эту возможность.



Таким образом, «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в четвёртый раз подряд и десятый раз в истории.

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Усик победил Фьюри и завоевал статус абсолютного чемпиона мира по боксу
19 мая 2024, 03:08

Фото: iStock/FOTOKITA

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри по очкам в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в Саудовской Аравии, передает «Спорт-Экспресс».
Бой проходил в Эр-Рияде и длился все 12 раундов. Все закончилось победой Усика раздельным судебным решением — 115-112, 113-114, 114-113. Это стало первым поражением в профессиональной карьере Фьюри. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остался непобежденным.

Впервые в истории бокса было разыграно сразу 4 титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

Ранее The Story Insider сообщил, что гарантированные гонорары британца и украинца достигли 20 и восемь миллионов долларов соответственно. Они получат основной доход от продажи платных трансляций.

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#спорт
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В Красногорске стартовал «Кубок Юнисон» по хоккею среди детских команд РФ и РБ
18 мая 2024, 14:34

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Красногорске стартовал «Кубок Юнисон» по хоккею среди сильнейших детских команд России и Белоруссии, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Мы рады видеть вас, ребята, в Подмосковье. Надеюсь, что эта ледовая площадка позволит проявить свои лучшие качества, которые прививают вам тренеры, родители. Хочу пожелать всем удачи, победы. Хочу поблагодарить человека, который построил этот замечательный комплекс - Евгения Степанова. Спасибо Алексею Борисович Миллеру, нашему «Газпрому», потому что дети занимаются здесь бесплатно. И также слова благодарности вдохновителю всего этого турнира - Роману Ротенбергу», — выступил на открытии соревнований губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В «Кубке Юнисон» участвуют спортсмены не старше 10 лет. За победу сражаются 8 команд: «Ак Барс» (Казань), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Красная Машина Юниор» (Москва), «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), Школа Руслана Салея (Минск).

Соревнования пройдут 18 и 19 мая в формате нон-стоп марафона — за два дня юные хоккеисты сыграют матчи и в группах, и в плей-офф.

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#хоккей
#московская область
#андрей воробьёв
#спорт
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Чемпионат профмастерства «Абилимпикс» для учащихся с ОВЗ проводится в Подмосковье
18 мая 2024, 10:12

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье стартовал региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс» для учащихся с ОВЗ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит в Королёве.

«В этом году в список компетенций регионального чемпионата включены новые направления: «Автоматизация бизнес-процессов организации», «Банковское дело», «Дизайн модной одежды и аксессуаров», «Жестовое искусство», «Информационная безопасность», «Коррекционная педагогика (логопедия)», «Управление складированием», — поделились в пресс-службе.

В общей сложности в чемпионате принимают участие порядка тысячи спортсменов со всей Московской области. Все участники соревнуются в 93 направлениях.

Победители регионального этапа будут представлять Подмосковье в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в октябре.

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#подмосковье
#победители
#чемпионат
#инвалиды
#студенты
#школьники
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Хоккеист Гераськин привёз в родной Клин Кубок Гагарина
17 мая 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковного хоккеиста Игоря Гераськина, завоевавшего Кубок Гагарина в составе ХК «Металлург», торжественно встретили в Клину. Он привёз главный трофей КХЛ в родной город, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Обладателем престижного трофея клинчанин стал по итогам сезона КХЛ 2023/2024. В проходившем в апреле финале магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» и в третий раз завоевал кубок.
«Я всегда знал, что, если выиграю Кубок Гагарина, повезу его в родной Клин. Осталось только даты согласовать. Наверняка выставим его в Ледовом дворце имени Валерия Харламова», – сказал после победы «Матч ТВ» Гераськин.
Именно на этой клинской арене и выставили кубок. Там также состоялась встреча жителей с титулованным спортсменом. Во время презентации Кубка Гагарина хоккеист пообщался с земляками, сфотографировался и раздал желающим автографы.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#хоккей
#минспорт мо
#клин
#кхл
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В рамках турнира «Золотая шайба» в Химках сыграют легендарные хоккеисты
17 мая 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гала-матч звёзд отечественного хоккея состоится в рамках суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На лёд центра «Новогорск» в Химки выйдут легендарные отечественные хоккеисты разных времён. Это президент КХЛ Алексей Морозов, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, олимпийский чемпион и призёр, чемпион России, главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стенли, вице-президент КХЛ Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Якушев, сын легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова Александр и другие», – уточняется в сообщении.
В турнире участвуют более 270 юных хоккеистов 2007-2014 годов рождения. За главный трофей борются 16 команд. В суперфинале выступают по четыре команды в четырёх возрастных группах, прошедшие муниципальный, региональный и всероссийский этапы. Московскую область представляет команда СШОР «Богородский».

Гала-матч с участием легендарных спортсменов состоится 18 мая и начнётся в 16:30.

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#спорт
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#хоккей
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#московская область
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Спортсмены из Подмосковья победили на первенстве Европы по грэпплингу
17 мая 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве Европы среди юношей до 16 лет по спортивной борьбе грэпплинг, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Победы одержали представители Подмосковья Гагик Джуликян, выступающий в категории до 38 килограммов, и Ислам Гурбанов, соревнующийся в категории до 42 килограммов», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что оба спортсмена представляют городской округ Домодедово.

Первенство Европы по трём видам спортивной борьбы проводится в греческом городе Лутраки 11 по 18 мая.

Ранее сообщалось, что две подмосковные спортсменки — Ирина Чернышова и Екатерина Яр — одержали победы в международном турнире по ММА. Обе спортсменки представляли городской округ Лыткарино.

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#подмосковье
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В Балашихе в конце мая состоится летний фестиваль ГТО
17 мая 2024, 16:22

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Балашихе 29 мая пройдёт летний фестиваль ГТО в парке «Пехорка-лес». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Традиционный летний фестиваль пройдёт на спортивной площадке в парке «Пехорка-лес».

«Участниками тестирования смогут стать команды школьников состоящих из победителей муниципальных этапов в возрасте от 12 до 15 лет. В спортивную программу войдут бег на 60 метров, бег на 1,5 и 2 км, стрельба из электронного оружия с 10 метров, метание мяча, наклон вперёд из положения стоя на выпрямленных ногах, а также прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа и подтягивания и отжимания», — поделились в министерстве.

Начало регистрации участников 29 мая с 9:00 до 10:00.

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#фестиваль
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#студенты
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#минспорта мо
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Батак высказал уверенность в способности Станковича сделать «Спартак» чемпионом
17 мая 2024, 16:08

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.
«Деян может сделать «Спартак» чемпионом, он доказал свой уровень работой с «Црвеной Звездой», выиграв и чемпионат Сербии, и Кубок, при нём команда отлично выглядела в Еврокубках. У него огромный игровой опыт, он работал с большими тренерами. Для нас, сербов его назначение — это хорошо, значит, доверяют сербским специалистам, это приятно», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Батак.

Он добавил, что Станкович настраивает свои команды на атаку, а его спортсмены всегда очень дисциплинированы.

Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявлял, что рассчитывает на победу «Спартака» в Кубке России.

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Малафеев заявил о непреодолённом кризисе «Зенита»
17 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что «Зениту» так и не удалось преодолеть игровой кризис.
«Победа над ЦСКА и выход в финал Кубка России — хороший результат. Команда показала характер, желание. Но говорить о том, что кризис в игре полностью преодолён, пока рано. Два оставшихся матча в чемпионате будут очень сложными. «Ахмат» в Грозном — всегда непростой соперник, «Ростов» — тоже», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Малафеев.

Он отметил, что если команда хочет завоевать чемпионство, то этих соперников нужно обыграть, хоть это совсем нелегко.

Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что тренеру команды Сергея Семака можно «перезапустить» карьеру.

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