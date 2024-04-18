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Тренер Бышовец выразил надежду на приемлемую игру «Спартака» к концу сезона

18 апреля 2024, 16:14
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что оптимистично смотрит на дальнейшие выступления «Спартака», особенно после матча команды с «Зенитом».
«Хорошее впечатление от матча и от результата. «Зенит» решил свою задачу. В «Спартаке» произошли изменения. Футболисты красно-белых почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определенный оптимизм в том, что «Спартак» выступит вполне приемлемо в концовке сезона», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бышовец.

Матч «Зенит» — «Спартак» завершился ничьей.



До этого московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 76-й минуте защитником «Сочи» Яхьей Аттийят-Аллой.

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#спорт
#матч
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#спартак
#футбол
Тренер Силкин объяснил важность Смолова в «Динамо»
Тренер Силкин назвал Смолова опытным игроком
18 апреля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский тренер Сергей Силкин заявил, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком.
Поэтому, считает специалист, с ним имеет смысл продлить контракт клубу.

«Нужно ли продлевать контракт со Смоловым? Это нужно спросить у Лички. Опытный игрок никогда не будет лишним, главное, чтобы он был в помощь команде. Смолов не молодой, но что-то еще он может. Какую-то пользу ещё может принести «Динамо», но решать руководству», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявлял, что возможный уход футболиста Антона Миранчука будет большой потерей для клуба.

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#спорт
#игры
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#контракт
#спортсмены
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В Подмосковье подвели итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов»
18 апреля 2024, 15:31

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство Триумфаторов», приуроченный к десятилетию Паралимпийских игр в Сочи, состоялся в марте в Пушкинском округе, власти Московской области приняли участие в подведении итогов фестиваля и вручении наград, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы с большим удовольствием поддерживаем такие мероприятия. Спасибо организаторам за то, что вы делаете. Особые слова благодарности я хотела бы выразить председателю правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорю Гундерову за помощь нашим ребятам, которые вернулись из зоны СВО», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
В фестивале приняли участие более 50 спортсменов-колясочников из столичного региона и Белоруссии. Для них были организованы соревнования по игре в дартс и настольный теннис, а также мастер-классы по пулевой стрельбе, армрестлингу, бочче, фехтованию и настольному теннису.

Кроме того, в рамках фестиваля была организована выставка технических средств реабилитации. Площадку для фестиваля предоставил торгово-развлекательный центр «Акварель».

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#спорт
#паралимпийцы
#екатерина швелидзе
#московская область
#подмосковье
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Шесть команд вступили в борьбу за Кубок Виктора Шалимова по хоккею
17 апреля 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Мытищах начался юбилейный Х хоккейный турнир «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова». Соревнования проходят 17-19 апреля в ледовом дворце «Арена Мытищи», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В турнире участвуют шесть подмосковных команд из специализированных спортшкол. Это «Балашиха», «Витязь» (Подольск), «Академия Петрова» (Красногорск), «Химик» (Воскресенск), «Атлант» (Мытищи) и «Хоккейная Академия Фетисова» (Домодедово», – говорится в сообщении.
По традиции перед стартом хоккейных матчей состоялась торжественная церемония открытия турнира. С напутственными пожеланиями к юным хоккеистам обратился олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов.

Участники и гости соревнований увидели показательные выступления от учащихся спортшколы «Авангард». Матч-открытие турнира провели хоккеисты из Мытищ и Домодедова.

Как напомнили в министерстве, в прошлом году обладателем почётного трофея стала команда «Балашиха».

Результаты матчей, расписание игр и прямые трансляции можно найти на сайте Федерации хоккея Московской области в разделе «Соревнования».

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#минспорт мо
#мытищи
#хоккей
#дети
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#московская область
#подмосковье
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Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал потерей возможный уход Миранчука из команды
17 апреля 2024, 17:21

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что возможный уход футболиста Антона Миранчука будет большой потерей для клуба
«Уход Антона Миранчука из «Локомотива» – это потеря. Думаю, у Антона уже есть какой-то вариант продолжения карьеры. Раньше братья хотели перейти в «Рубин», но удалось отговорить их от этого. Всегда неприятно, когда футболисту или любому другому сотруднику уменьшают зарплату. С другой стороны, деньги не самое главное в футболе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Наумов.

Он допустил, что спортсмен сможет продолжить карьеру и в Европе, поскольку вполне соответствует европейским стандартам.

Ранее экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина хорошим профессионалом, однако уточнил, что у него нет трофеев, что является минусом.

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#спорт
#рпл
#уход
#спортсмен
#футболист
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Булыкин озвучил существенный недостаток Карпина
Булыкин назвал отсутствие трофеев недостатком Карпина
17 апреля 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина хорошим профессионалом, однако уточнил, что у него нет трофеев, что является минусом.
«Карпип – хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал. Но у Карпина есть один существенный минус – отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время. Потенциальные работодатели всегда смотрят на то, что и как выиграл тренер», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказывал мнение о том, что защитник красно-белых Георгий Джикия должен чаще играть, а не быть в запасе. По его словам, многое в этом плане будет зависеть и от нового тренера команды.

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#спорт
#тренер
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#игры
#футбол
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Велосипедистка из Подмосковья завоевала медаль Кубка России
17 апреля 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Московской области Александра Ушакова на втором этапе Кубка России по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Воспитанница Центра подготовки по олимпийским видам спорта и краснознаменского Училища олимпийского резерва №1 Александра Ушакова поднялась на третью ступень пьедестала в дисциплине «кросс-кантри» среди женщин», — говорится в сообщении.
Второй этап Кубка России по велосипедному спорту в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» проводился в посёлке краснодарском Псебай с 12 по 15 апреля.

Ранее сообщалось, что сборная Московской области завоевала победу на всероссийских соревнованиях U-14 по гандболу среди юношей до 14 лет. Вторая команда из Московской области заняла четвёртое место.

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#велоспорт
#московская область
#минспорта мо
#кубок россии
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Участниками Кубка России по волейболу сидя стали 19 команд
17 апреля 2024, 14:52

Фото: Ирина Моисеева

14 мужских и пять женских команд из разных регионов страны принимают участие в Кубке России по волейболу сидя, который проводится спорткомплексе «Борисоглебский» в подмосковном городе Раменское, передаёт корреспондент Ирина Моисеева.
«Игра проходит, как и в классическом волейболе. Отличие в том, что нельзя отрываться от пола в момент касания с мячом, и можно блокировать подачу соперника», — пояснил рассказал старший тренер сборной России по волейболу сидя Александр Овсянников.
Он добавил, что в каждой команде допускается участие до двух здоровых спортсменов.

О влиянии этой игры на свою жизнь рассказал Тимур, прибывший в Подмосковье в составе сборной Иркутска.

«У меня в жизни случилась трагическая ситуация: попал в аварию, в результате которой остался без ног. Целый год сидел дома, не знал, чем заняться. Потом пришёл в волейбол, очень понравилось, появился новый круг общения. Раньше никогда бы не подумал, что встречу таких сильных и целеустремлённых людей», — поделился Тимур.
Соревнования стартовали 12 апреля, церемонию награждения и закрытия игр проведут 18 апреля. В числе участников — призёры Паралимпийских игр, чемпионы Европы и мира.

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#волейбол
#паралимпийцы
#раменское
#спорт
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Подмосковные гандболисты победили на всероссийских юношеских соревнованиях
17 апреля 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала победу на всероссийских соревнованиях U-14 по гандболу среди юношей до 14 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В финальном матче соревнований сборная Московской области встретилась со столичной командой и победила со счётом 18:17», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что бронзовую медаль завоевали спортсмены из Астрахани, а вторая подмосковная команда, представляющая спортшколу по игровым видам спорта, стала четвёртой.

В министерстве добавили, что Александр Носов, выступавший за сборную Московской области, по итогам соревнований назван лучшим правым полусредним.

Всего в финальных играх турнира приняли участие 12 команд, соревнования завершились в городе Салават на юге Башкортостана.

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#гандбол
#спорт
#медаль
#минспорта мо
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Денис Пузырёв из Серпухова выиграл Открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу
17 апреля 2024, 10:30

Фото: телеграм-канал Сергей Никитенко

Серпухович Денис Пузырёв стал победителем Открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Денис занял первое место в жиме лёжа в однопетельной софт-экипировке в возрастной категории 50-59 лет. За звание чемпиона боролись соперники из многих городов России, а также спортсмены из Белоруссии и Сербии. При этом в общем зачёте среди всех возрастных категорий наш земляк стал вторым», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что Пузырёв занимается пауэрлифтингом более 10 лет. Он служил в органах внутренних дел с 1993 года и ушёл в отставку в звании подполковника.

Спортсмен уже начал подготовку к новым соревнованиям – чемпионату Московской области, который пройдёт в Серпухове в начале июня. Эти состязания станут контрольными перед чемпионатом России, который состоится в Суздале 21-23 июня.

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