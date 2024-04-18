Тренер Бышовец выразил надежду на приемлемую игру «Спартака» к концу сезона

Фото: iStock/gorodenkoff
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что оптимистично смотрит на дальнейшие выступления «Спартака», особенно после матча команды с «Зенитом».
«Хорошее впечатление от матча и от результата. «Зенит» решил свою задачу. В «Спартаке» произошли изменения. Футболисты красно-белых почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определенный оптимизм в том, что «Спартак» выступит вполне приемлемо в концовке сезона», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бышовец.
Матч «Зенит» — «Спартак» завершился ничьей.
До этого московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 76-й минуте защитником «Сочи» Яхьей Аттийят-Аллой.
Читайте также:
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
«Балтика» установила рекорд РПЛ в XXI веке в матче с «Ахматом»
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу
Мелисса Тимофеева