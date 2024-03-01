Манеж для тенниса и бадминтона на пять кортов открыли в Шаховской

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В городском округе Шаховская открыли новый теннисный манеж на пять кортов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Это значимое событие не только для округа, но и для всей Московской области. Объект муниципальный, а значит, больше детей сможет попробовать себя в теннисе. В церемонии открытия принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. С ним было достигнута договорённость о проведении на манеже соревнований областного уровня», – сказал глава министерства Алексей Перов.Теннисный центр из пяти крытых кортов предназначен для соревнований и тренировок по теннису и бадминтону. Его общая площадь – 4,7 тыс. кв. м. Объект рассчитан на одновременное пребывание 40 человек. Строительство велось с 2022 года.
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