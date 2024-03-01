Манеж для тенниса и бадминтона на пять кортов открыли в Шаховской

Вчера стало известно, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в ОАЭ и не смог улететь со сборов вместе с командой. Выяснилось, что его арестовали за то, что он спровоцировал ДТП, а больше за то, что скрылся с места аварии.