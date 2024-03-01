Тарпищев поздравил жителей Шаховской с открытием нового теннисного центра

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Татьяна Рунова
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев приехал на открытие нового теннисного центра в Шаховской. Он пообщался с болельщиками, подписал желающим ракетки и поделился впечатлениями о новом спортивном объекте.
«Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве и организации этого праздника. Я восхищаюсь детьми, которые здесь присутствуют. Думаю, за вами будущее, потому что спорт — это навсегда. Если вы непобедимы в спорте, то вы непобедимы и в жизни, поэтому старайтесь достигать результатов, радуйте болельщиков и, прежде всего, ваших родителей», – обратился Тарпищев к присутствующим.Заслуженный тренер поделился с присутствующими результатами, которыми российский теннис может гордиться.
«В прошлом году выиграли мы 611 международных турниров в 69 странах. Московская область одержала 140 международных побед. Это очень большая цифра. Сегодня мы по праву считаемся одной из ведущих теннисных стран мира», — добавил Тарпищев.Как сообщили в подмосковном Минспорта, теннисный манеж на пять кортов открылся в городском округе Шаховская 1 марта. Общая площадь манежа - 4,7 тыс. кв. м. Строительство велось с 2022 года.
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Лора Луганская