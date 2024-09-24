Тренер Леонид Слуцкий отказался от работы во главе сборной Китая

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Глава футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отказался работать тренером сборной Китая. Об этом он заявил на пресс-конференции. По его словам, ему достаточно той работы, что есть у него сейчас, и он сосредоточен только на ней.
«Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — рассказал тренер.Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» добрался до второго места в турнирной таблице чемпионата Китая и набрал 67 очков за 26 игр. От первого места, на котором сейчас находится «Шанхай Порт», подчиненных российского тренера отделяет лишь 2 очка.
Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал самый простой вариант повысить посещаемость футбольных матчей в России – хорошо играть и побеждать. Так он прокомментировал низкую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург».
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