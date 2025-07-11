Мостовой о Суперкубке: шансы «Краснодара» и ЦСКА 50 на 50
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Мостовой считает, что уход Николича не делает «Краснодар» фаворитом, и шансы команд оценивает как 50 на 50.
Он также отметил «РБ Спорт», что порадуется за «Краснодар» и его болельщиков вне зависимости от исхода.
Матч состоится 12 июля в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени. «Краснодар» в прошлом сезоне стал чемпионом, а ЦСКА выиграл Кубок России. Судить встречу будет бригада во главе с Артемом Чистяковым.
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