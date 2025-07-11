Мостовой о Суперкубке: шансы «Краснодара» и ЦСКА 50 на 50

11 июля 2025, 18:27

Фото: istockphoto / NiseriN

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Мостовой считает, что уход Николича не делает «Краснодар» фаворитом, и шансы команд оценивает как 50 на 50.