Марафон «Лыжня в Лавру» собрал более 600 участников со всей России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 600 спортсменов со всей страны стали участниками традиционного марафона «Лыжня в Лавру». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Дистанции проходили по одному из главных паломнических маршрутов России – в Троице-Сергиеву Лавру. По дороге лыжники увидели знаковые достопримечательности: село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново. Маршрут марафона был проложен по лыжной трассе в городском округе Пушкино, созданной ещё в 1980 году», – говорится в сообщении.Участникам лыжного заезда предложили дистанции 50, 25, 12,5, 3 и 1 км, в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов. На финише лыжники получили памятные медали.
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