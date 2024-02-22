Подмосковные саночницы завоевали пять медалей чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки из Московской области выиграли две золотые и три серебряные награды на чемпионате России по санному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Представительница Московской области Дарья Олесик стала чемпионкой России среди женщин в одноместных санях в категории «спринт». Второе место в этих гонках также завоевала спортсменка из Подмосковья — Виктория Демченко. Кроме того, на счету Демченко ещё одна серебряная медаль — в категории «одноместные сани», — говорится в сообщении.Медали за первое и второе места подмосковные саночницы взяли также в двухместных санях в категории «спринт».
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