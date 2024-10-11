Мусаев раскрыл, против кого хотел бы сыграть

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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился, что встретился бы на футбольном поле в матчах против команд Англии и Бразилии.
«Хотел бы сыграть против Бразилии и Англии. Нравятся, как там играют нападающие Уоткинс и Винисиус», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Мусаев.
Он также выразил сожаление по поводу отмены матча с Пакистаном, отметив, что игра с любой сборной является опытом, а отстаивание на поле не просто своей команды, а страны в составе сборной – это, по мнению спортсмена, прекрасно.
Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.
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