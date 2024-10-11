Смородская назвала Батракова открытием сезона

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.
«Батраков — открытие сезона. Очень уверено играет. Он показывает удивительно высокий уровень футбола для своего возраста. «Локомотив» так высоко идет в том числе благодаря его действиям на поле», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
До этого Алексей Батраков был признан лучшим игроком месяца в РПЛ.
Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказывал мнение о том, что лучшим тренером РПЛ является Михаил Галактионов. Специалист подчёркивал профессионализм тренера, отмечая, что тот вызывает не только доверие, но и показывает хорошие результаты работы.
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