Масалитин посоветовал Мостовому уйти из «Зенита» в ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому стоит покинуть петербургский клуб. По его словам, которые приводит Metaratings.ru, 28-летний футболист не смог выдержать конкуренцию среди сине-бело-голубых, хотя ярко проявлял себя в составе «Сочи».
Масалитин посоветовал хавбеку рассмотреть вариант с переходом в ЦСКА, где есть проблемы на его позиции. При этом он подчеркнул, что если игрок выберет финансовую выгоду, то вероятнее всего отправится в «Динамо» или «Краснодар».
«Но по игровой практике ЦСКА — оптимальный вариант для Мостового», — сказал собеседник издания.Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о возможном уходе Мостового в «Краснодар» или «Динамо». В нынешнем сезоне вингер провел два матча, отыграв в общей сложности 21 минуту без результативных действий.
Всего за «Зенит» у него 208 встреч, 42 забитых мяча и 23 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.