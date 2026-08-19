Масалитин посоветовал Мостовому уйти из «Зенита» в ЦСКА

19 августа 2026, 14:00

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому стоит покинуть петербургский клуб. По его словам, которые приводит Metaratings.ru, 28-летний футболист не смог выдержать конкуренцию среди сине-бело-голубых, хотя ярко проявлял себя в составе «Сочи».





Масалитин посоветовал хавбеку рассмотреть вариант с переходом в ЦСКА, где есть проблемы на его позиции. При этом он подчеркнул, что если игрок выберет финансовую выгоду, то вероятнее всего отправится в «Динамо» или «Краснодар».

«Но по игровой практике ЦСКА — оптимальный вариант для Мостового», — сказал собеседник издания.