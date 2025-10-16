Масалитин пожелал удачи Мовсесьяну в «Спартаке»

16 октября 2025, 14:41

Масалитин считает, что Мовсесьян справится с должностью в «Спартаке»

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал назначение экс‑спортивного директора армейского клуба Андрея Мовсесьяна на пост заместителя гендиректора «красно-белых» по российской селекции и развитию молодежного футбола.





Как пишет «РБ Спорт», он также отметил, что переходы из ЦСКА в «Спартак» уже не вызывают удивления и напомнил о недавних из них: Антон Заболотный, Хесус Медина, Никита Чернов, Илья Помазун. По его мнению, только Игорь Акинфеев никогда бы не перешёл к «красно-белым».





«Мовсесьян оказался не нужен ЦСКА, но семью же кормить надо. Желаю ему удачи в «Спартаке», — сказал Масалитин.