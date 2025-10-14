Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в РПЛ

14 октября 2025, 18:03

Фото: iStock/Dziurek

Президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев жестко раскритиковал уровень работы судей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). По его словам, у арбитров нет единого понимания игры.





Особенно Гаджиев отметил спорный эпизод в матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», где судья Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «красно-белых» после столкновения полузащитника Жедсона с нападающим Алеррандро на линии штрафной. Этот момент, по мнению президента махачкалинцев, стал примером несправедливости, когда «Спартак» просто взяли и расстреляли».





«За год уровень судей в РПЛ не вырос. И он не может вырасти. Потому что судьи сами не знают, когда им свистеть, а когда — нет. Нет единого понимания игры. Люди, которые понимают футбол, в недоумении от количества трактовок наших арбитров», — отметил Гаджиев в беседе с Metaratings.ru.