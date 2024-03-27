Масалитин предрёк проблемы ЦСКА в матче с «Сочи»

Фото: istockphoto.com/Pixfly
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».
«ЦСКА будет тяжело, это точно. Какую работу «Сочи» проделал в зимнее межсезонье! У них не только сменился тренер, но и произошли большие изменения в составе. Если парни сыграются и у Морено дела пойдут, то «Сочи» сохранит прописку в РПЛ. Они точно постараются отобрать очки у ЦСКА. Я ожидаю, что у ЦСКА будут проблемы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Масалитин.
Матч в рамках 21-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА состоится 30 марта.
Читайте также:
Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»
Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира
Футбольная сборная России разгромила команду Сербии
Мелисса Тимофеева