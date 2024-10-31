Владимир Гранат раскрыл, чью победу он ожидает в матче «Динамо» — «Ростов»

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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился, что от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Ростовом» ожидает победу первых.
«Самое главное, хотелось бы увидеть победу «Динамо» над «Ростовом». Надеюсь, динамовцы покажут надежную игру в защите. Всё происходящее на футбольном поле, так или иначе, сваливается на долю защитников. Именно поэтому, нужен баланс между атакой и обороной, чтобы атакующие игроки также помогали и в обороне. Жду устоявшегося футбола с запасом прочности», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Гранат.
Ранее экс-игрок «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал предстоящее очное противостояние этих команд в 14-м туре РПЛ и отметил, что фаворитами считает бело-голубых.
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