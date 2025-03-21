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Mash запустил новый спортивный таблоид — «Mash на спорте», где основной акцент будет делаться на эмоциях, инсайдерской информации и неожиданных поворотах на стыке спорта, шоу-бизнеса и цифровых форматов.
Канал намерен отойти от публикации спортивной статистики и сухих фактов, сместив фокус на закулисные интриги и конфликты. Рубрики таблоида будут разными — от новостей и разборов до финансов и истории спорта.
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«Остальные делают спортивные медиа для тех, кто интересуется спортом. Мы делаем спортивное медиа для всех. Как и в Mash, основа — это эмоции, которые вызывает публикация. Если они не прогнозируются, это не наша тема», — поделился главный редактор Mash Евгений Новиков.Он подчеркнул, что редакция «Mash на спорте» будет искать эксклюзивы и неожиданные истории, которые будут способны вызвать у зрителя эмоцию и желание поделиться лайком.
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