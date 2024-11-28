В «Динамо» назвали претендента на чемпионство

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23-летний уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль заявил, что его клуб готов к борьбе за чемпионский титул не только в Российской Премьер-Лиге, но и в Кубке России по футболу. По его словам, состав команды уже позволяет стремиться к таким высотам.
«У нас хорошая команда, качественные футболисты с большим опытом за плечами. Я считаю, что нашего состава достаточно, чтобы бороться за чемпионство и за самые высокие места. Не только в РПЛ, но и в Кубке», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.Тот факт, что на данный момент «Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 7 очков, Маричаль не считает проблемой. Он добавил, что и вовсе не следит за турнирной таблицей.
«Знаю, что мы от года к году становимся лучше. Будем делать все возможное, чтобы поднять клуб как можно выше», — подчеркнул футболист.Читайте также:
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