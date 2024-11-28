Мостовой: для «Спартака» главное не столкнуться с «Краснодаром»

В рамках проекта «Зима в Москве» со следующей субботы, 7 декабря, стартуют турниры Кубка московского спорта по хоккею. Игры будут проходить на открытом катке «Локо-лед», расположенном на территории стадиона «РЖД Арена». Планируются три вида соревнований: три на три среди детей, три на три среди молодежи и студентов, а также по медиахоккею.