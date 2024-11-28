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Мостовой: для «Спартака» главное не столкнуться с «Краснодаром»

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что шансы «красно-белых» в FONBET Кубке России зависят от жеребьевки. По его словам, для них главное не столкнуться с «Краснодаром».
«Стало ли у «Спартака» больше шансов после вылета? Зависит от жеребьёвки. Главное не попасть на «Краснодар», хотя и с «Краснодаром» можно сыграть. Что такого-то?», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Оценивать предыдущую игру «красно-белых» Мостовой не стал, так как проигрыш мало на что повлиял.


«Конечно, эта игра ничего не дает. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь», — подчеркнул футболист.
Ранее защитник «Динамо» Николас Маричаль заявил, что его клуб готов к борьбе за чемпионский титул не только в Российской Премьер-Лиге, но и в Кубке России по футболу. По его мнению, состав команды уже позволяет стремиться к таким высотам.

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Защитник Маричаль: «Динамо» сможет бороться за чемпионство в РПЛ и Кубке
28 ноября 2024, 10:45

Фото: iStock/Andreyuu

23-летний уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль заявил, что его клуб готов к борьбе за чемпионский титул не только в Российской Премьер-Лиге, но и в Кубке России по футболу. По его словам, состав команды уже позволяет стремиться к таким высотам.
«У нас хорошая команда, качественные футболисты с большим опытом за плечами. Я считаю, что нашего состава достаточно, чтобы бороться за чемпионство и за самые высокие места. Не только в РПЛ, но и в Кубке», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.
Тот факт, что на данный момент «Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 7 очков, Маричаль не считает проблемой. Он добавил, что и вовсе не следит за турнирной таблицей.
«Знаю, что мы от года к году становимся лучше. Будем делать все возможное, чтобы поднять клуб как можно выше», — подчеркнул футболист.
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Агент Лельчук: мало российских футбольных агентов работает с иностранным рынком
28 ноября 2024, 10:36

Фото: iStock/FotografieLink

Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, почему так мало ее коллег работают на иностранном рынке. По ее словам, все упирается в незнание языка.
«Во-первых, это упирается в незнание языка, а английский на более-менее адекватном уровне должен присутствовать, чтобы заводить знакомства, вести переговоры, общаться с клубами, игроками. У нас, на мой взгляд, тут большая дыра. Но если у агента есть свои российские футболисты, которые выстрелили, приносят хороший доход, феерят в Премьер-Лиге, может, и надобности нет выходить на иностранный рынок», — пояснила она в беседе с «РБ Спорт».
Лельчук также отметила, что в Европе интересуются теми игроками, которые выстреливают в России, однако в таком случае предпочитают звонить не агенту, а напрямую в его клуб.

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В Подмосковье проведут детский турнир по настольному теннису
28 ноября 2024, 09:11

Фото: istockphoto.com/artisteer

Турнир для юных спортсменом по настольному теннису, посвященный памяти почётного работника профессионального образования РФ и тренера Владимира Люсина, будет проходить в Павловском Посаде с 30 ноября по 1 декабря, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками турнира могут стать мальчики и девочки до 12 лет и юноши и девушки до 16 лет. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке до шести часов вечера 28 ноября», — говорится в сообщении.
В рамках турнира, помимо матчей, запланированы мастер-классы и развлекательные мероприятия.

Соревнования начнутся 30 ноября в девять утра, официальное открытие турнира назначено на 13:00. Вход для зрителей свободный. Место проведения: Павловский Посад, улица Кирова, дом №95.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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#павловский посад
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Каширские спортсмены привезли три медали турнира по панкратиону
27 ноября 2024, 19:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширские спортсмены завоевали три медали Открытого кубка города Москвы по панкратиону, который проходил в столице 23 и 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширу представляли спортсмены секции ММА под руководством Александра. Второе место заняли Алеся Емельянова в дисциплине фулл-контакт и Софья Флегентова – в семи-контакте. Помимо этого, Флегентова показала третий результат в фулл-контакте», – говорится в сообщении.
За два дня соревнований на турнире выступили около 1,5 тыс. представителей России и Белоруссии.

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#спорт
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Тумилович: В РПЛ стабилен, уверен и надёжен Акинфеев
27 ноября 2024, 18:50

Игорь Акинфеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович оценил игру голкиперов и нападающих клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), отметив футболиста Игоря Акинфеева как стабильного и уверенного игрока.
«В РПЛ стабилен, уверен и надёжен Акинфеев. Он лучший российский вратарь своего времени. Агкацев из «Краснодара» должен выстрелить, в этом году он выглядит неплохо. Неплох Волк из махачкалинского «Динамо», отдельные матчи у него просто сумасшедшие. Про Латышонка тоже нельзя забывать. В «Балтике» он выглядел очень прилично, но в «Зените» играть сложнее», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Тумилович.

Он добавил, что футболист Сергей Овчинников в случае возвращения в премьер-лигу способен стать одним из лучших вратарей.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскрыл, чего не хватает ФК «Краснодар» на фоне потери очков в матчах с «Рубином» и «Химками». По его мнению, «быкам» не хватает уверенности в себе.

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#рпл
#футболист
#спорт
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В Кашире наградили призёров спартакиады допризывной молодёжи
27 ноября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Торжественное награждение каширских спортсменов за успешное выступление на Спартакиаде допризывной молодёжи «Вместе с ГТО!» для студентов первых и вторых курсов средних специальных учебных заведений состоялось в стенах корпуса «Кашира» колледжа «Московия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сборная команда корпуса 2 заняла на Спартакиаде второе место, Кубок и грамота от имени главы городского округа Кашира Михаила Шувалова вручили преподавателю физической культуры колледжа Ольге Мацневой», — говорится в сообщении.
Кроме того, за первое место в личном первенстве медали и грамоты получили Жасур Рустамов и Николай Филлипенко, за втрое место — Илья Козлов и Александр Таобимов и за третье место был награждён Сергей Логунов.

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#кашира
#гто
#спорт
#колледж
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Подмосковная фехтовальщица Яна Егорян победила на Всероссийских соревнованиях
27 ноября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Двукратная олимпийская чемпионка из подмосковных Химок саблистка Яна Егорян одержала победу на пятом этапе национальной серии Гран-при Всероссийских соревнований по фехтованию, сообщат пресс-служба администрации городского округа.
«В финале турнира Яна Егорян встретилась с представительницей Санкт-Петербурга Алиной Ключниковой. Встреча закончилась со счётом 15:7 в пользу подмосковной спортсменки. Таким образом Егорян выиграла золотую медаль и одержала победу на соревнованиях», — говорится в сообщении.
Пятый этап национальной серии Гран-при проводился в Пензе. Всего в организованном в рамках турнира личном первенстве саблисток приняли участие около 50 спортсменок.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в бассейне «Сатурн» стартует Открытое первенство Раменского городского округа по водному поло «Раменская осень».

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#фехтование
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#победа
#медаль
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Восемь команд соберёт Открытое первенство Раменского округа по водному поло
27 ноября 2024, 11:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

В бассейне «Сатурн» 28 ноября стартует Открытое первенство Раменского городского округа по водному поло «Раменская осень». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В соревнованиях участвуют восемь команд из Москвы, Раменского, Балашихи, Крыма, Воронежской, Волгоградской и Ленинградской областей», – рассказали в пресс-службе.
Первенство продлится до 29 ноября.

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#первенство
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Кубок московского спорта по хоккею стартует с 7 декабря
27 ноября 2024, 11:19

Фото: iStock/JohnAlexandr

В рамках проекта «Зима в Москве» со следующей субботы, 7 декабря, стартуют турниры Кубка московского спорта по хоккею. Игры будут проходить на открытом катке «Локо-лед», расположенном на территории стадиона «РЖД Арена». Планируются три вида соревнований: три на три среди детей, три на три среди молодежи и студентов, а также по медиахоккею.
«Турниры пройдут на специально построенном стадионе с инфраструктурой для открытых соревнований. <…> По итогам соревнований сформированные команды звезд сыграют в гранд-финале», — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного департамента спорта.
Тем временем появилась информация, что менеджмент ХК «Витязь» собирается расстаться с защитником Русланом Педаном. Как стало известно Metaratings.ru, игрок покинет хоккейный клуб после того, как найдет новое место работы.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/2025 на счету 30-летнего Педана 15 матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ и один голевой пас при показателе полезности «-7».

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