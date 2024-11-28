Мостовой: для «Спартака» главное не столкнуться с «Краснодаром»

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Бывший полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что шансы «красно-белых» в FONBET Кубке России зависят от жеребьевки. По его словам, для них главное не столкнуться с «Краснодаром».
«Стало ли у «Спартака» больше шансов после вылета? Зависит от жеребьёвки. Главное не попасть на «Краснодар», хотя и с «Краснодаром» можно сыграть. Что такого-то?», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Оценивать предыдущую игру «красно-белых» Мостовой не стал, так как проигрыш мало на что повлиял.
«Конечно, эта игра ничего не дает. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь», — подчеркнул футболист.Ранее защитник «Динамо» Николас Маричаль заявил, что его клуб готов к борьбе за чемпионский титул не только в Российской Премьер-Лиге, но и в Кубке России по футболу. По его мнению, состав команды уже позволяет стремиться к таким высотам.
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