Стало известно, почему российские футбольные агенты не работают на международном рынке

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Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, почему так мало ее коллег работают на иностранном рынке. По ее словам, все упирается в незнание языка.
«Во-первых, это упирается в незнание языка, а английский на более-менее адекватном уровне должен присутствовать, чтобы заводить знакомства, вести переговоры, общаться с клубами, игроками. У нас, на мой взгляд, тут большая дыра. Но если у агента есть свои российские футболисты, которые выстрелили, приносят хороший доход, феерят в Премьер-Лиге, может, и надобности нет выходить на иностранный рынок», — пояснила она в беседе с «РБ Спорт».Лельчук также отметила, что в Европе интересуются теми игроками, которые выстреливают в России, однако в таком случае предпочитают звонить не агенту, а напрямую в его клуб.
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