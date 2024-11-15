Масштабный шахматный фестиваль в Горках Ленинских собрал более 500 участников

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 500 спортсменов собрались на шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна». Он стартовал в музее-заповеднике Горки Ленинские и будет проходить до 17 ноября, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На соревнованиях побывает сенатор, многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
В программу фестиваля войдут четыре турнира по блицу и быстрым шахматам для детей и взрослых.
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«Впервые фестиваль на площадке музея в Горках Ленинских объединит такое число любителей шахмат. Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника Юрия Рафаэловича Дохояна. Под его руководством женская сборная России завоевала золото всемирной Олимпиады, а мужская – серебро. Дохоян воспитал несколько поколений гроссмейстеров. 26 октября ему могло бы исполниться 60 лет», – рассказал Карякин.
В программу фестиваля войдут четыре турнира по блицу и быстрым шахматам для детей и взрослых.
«В музее-заповеднике Горки Ленинские уже третий год подряд в выходные желающие достичь гроссмейстерских высот могут свободно посещать занятия шахматного клуба. В будущем году планируем расширить музейный шахматный клуб и открыть Шахматный клуб Сергея Карякина. Принимать соревнования памяти тренера, который воспитал прославленного шахматиста, для нас особая честь», – отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.Шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна» пройдёт в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская