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В Клину 17 ноября состоится игра Национальной студенческой хоккейной лиги

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

17 ноября в Ледовом дворце имени Валерия Харламова пройдёт хоккейный матч. В 19:15 на льду встретятся команды Национальной студенческой хоккейной лиги. за Клин будет играть команда команда «РГСУ-КС», а их соперниками станут хоккеисты из Мытищ — команда «ПроСвет», сообщает пресс-служба городского округа Клин.
В этом сезоне в Клину представлены сразу две хоккейные команды — «РГСУ-КС» и «РГСУ-Клин». Последняя команда уже показала отличные результаты, выиграв все пять стартовых матчей сезона и набрав максимальное количество очков.

Первую студенческую хоккейную команду в Клину создали летом 2023 года по инициативе руководителей Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области и при поддержке главы городского округа Клин Алены Дмитриевны Сокольской.



Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

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Футболист Агкацев раскрыл мечту детства
Футболист Агкацев признался в мечте быть в сборной России
14 ноября 2024, 21:10

Станислав Агкацев (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев заявил, что с детства мечтал стать частью сборной России, и теперь испытывает огромную радость по этому поводу.
Также он отметил, что очень ждёт матч со сборной Брунея, ожидая от игры истинный праздник футбола.

«Это большая радость находиться для меня в национальной сборной. С детства мечтал об этом. Думаю, что будет полный стадион, с нетерпением жду дебюта. Это будет праздник футбола. Я общался с Матвеем Сафоновым, он говорил, что очень хочет приехать и сыграть в Краснодаре. Но, к сожалению, у него не получилось приехать. Мало что было известно про Бруней. Мне без разницы, с кем играть. Надо с любым соперником выходить и играть на максимуме», — отметил в беседе с Metaratings.ru Агкацев.

Напомним, товарищеский матч сборных России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев с одобрением высказался о решении РФС покрыть расходы сборной Брунея ради товарищеского матча с российской национальной командой в РФ.

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Гаджиев поддержал решение о приглашении сборной Брунея за счёт РФС
14 ноября 2024, 20:58

Фото: iStock/efks

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев с одобрением высказался о решении РФС покрыть расходы сборной Брунея ради товарищеского матча с российской национальной командой в РФ.
«Если кто-то хочет играть с нами за пределами нашей страны, мы должны со всеми играть. Независимо от их уровня, нужно на это идти с учётом нынешней политической ситуации. Это правильное решение. И ничего страшного не будет, если мы оплатим команде дорогу, это не большая проблема. Не лучше ли было полететь к ним? Нет, не лучше. Для нашей сборной лучше играть дома, дальние перелёты в этом случае не нужны», — заявил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, напротив, раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за расходы на приглашение команды Брунея на предстоящий товарищеский матч сборной России.

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#страны
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#футбол
#спорт
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Червиченко резко раскритиковал расходы РФС на приглашение сборной Брунея
14 ноября 2024, 20:46

Фото: iStock/flags

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за расходы на приглашение команды Брунея на предстоящий товарищеский матч сборной России.
«Это выглядит как дурость полнейшая. Ребята из Брунея — не самой бедной страны — нажили денег просто замечательно. Великолепная работа. Почему к ним не поехали? Это было бы ещё глупее — тащиться за тридевять земель, чтобы попасть под очередное стихийное бедствие», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Червиченко.

Напомним, товарищеский матч сборных России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре.

Ранее бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина заявил, что необходимо ликвидировать VAR. Так он прокомментировал возможное решение Международной федерации футбола позволить тренерам оспаривать решения судей VAR.

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#футбол
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Экс-арбитр ФИФА Сухина призвал убрать VAR
14 ноября 2024, 20:37

Фото: iStock/kinemero

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина заявил, что необходимо ликвидировать VAR.
Так он прокомментировал возможное решение Международной федерации футбола позволить тренерам оспаривать решения судей VAR.

«Насколько это хорошее решение, мы поймём, когда увидим вживую. Нечто похожее происходит в Медиалиге. Нововведения в футболе всегда воспринимаются достаточно тяжело. Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдёт на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент. А так, конечно, VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу», — отметил в беседе с Metaratings.ru Сухина.

Ранее экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.

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#эксперимент
#краснодар
#футболист
#спорт
#судья
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Экс-теннисист Ольховский заявил об эмоциональном выгорании Медведева и Рублева
14 ноября 2024, 20:27

Даниил Медведев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный чемпион турниров «Больших шлемов» в миксте Андрей Ольховский заявил, что российские спортсмены Даниил Медведев и Андрей Рублев выглядят эмоционально выгоревшими.
«Есть ощущение, что Медведев и Рублев выгорели эмоционально. Медведев сказал, что он устал от этого сезона. Наверное, и тот, и другой немножко психологически были не в своей тарелке. Может быть, не было той стопроцентной концентрации, которой мы обычно ждём. Наверное, и последние результаты из-за этого не такие громкие», — прокомментировал Ольховский в беседе с Газета.ру.

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко также высказался по поводу выступления Андрея Рублева на Итоговом турнире АТР в Турине, где спортсмен проиграл немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу. Он отметил, что теннисист играл на своём уровне, однако в эти разы этого было недостаточно для победы.

«Андрей с точки зрения игры выступил на своём уровне, но этого не хватает, чтобы обыгрывать Сашу Зверева и Карлоса. Что касается серии из шести подряд проигранных матчей в двух сетах на этом турнире, то, конечно, это где-то подспудно раздражает самого Андрея. Но с другой стороны он стабильно попадает в число 8-ми сильнейших по итогам сезона», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Селиваненко.

Ранее Андрей Ольховский предполагал, что поражения российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона могли быть вызваны усталостью спортсмена.

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#спорт
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#спортсмен
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Джанашия назвал «Динамо» нестабильной командой
14 ноября 2024, 14:40

Фото: iStock/Pixfly

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия заявил, что московское «Динамо» обладает хорошими профессиональными футболистами, однако игра у команды нестабильна.
«В «Динамо» очень хорошие футболисты. Но я не могу понять, что творится внутри команды. По составу «Динамо» – один из лидеров нашего чемпионата. Но «Динамо» – нестабильная команда. Пропускает два, забивает три. Непонятно, что творится с «Динамо». Команда играет здорово, показывает хороший футбол. Но в обороне у них творится что-то непонятное», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Джанашия.

Ранее главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в матче 15-го тура РПЛ против московского «Спартака» его больше всего расстроили моменты неверного прессинга со стороны его команды.

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#тренер
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#рпл
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Тедеев назвал огорчившие его моменты в игре со «Спартаком»
14 ноября 2024, 14:33

Фото: iStock/Dziurek

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в матче 15-го тура РПЛ против московского «Спартака» его больше всего расстроили моменты неверного прессинга со стороны его команды.
«Меня мои футболисты раздражать никак не могут, меня расстраивало то, что у нас совсем не получался прессинг в первом тайме. Во втором тайме эпизодами у нас получилось это лучше. Несмотря на то, что мы пропустили во втором тайме больше, чем в первом, я больше доволен второй половиной игры. Она эпизодически была той, которую мы хотим видеть от игроков», — пояснил в беседе с Газета.ру Тедеев.

До этого бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказывал мнение о том, что «Спартак» в результате РПЛ займёт 4-5ое место, в то время как у «Акрона» задача просто закрепиться в премьер-лиге.

«Спартак» займёт почётное четвёртое-пятое место. У «Акрона» задачами являются остаться в РПЛ, закрепиться в середине турнирной таблицы. «Спартаку» каждый год ставят максимальные цели, такие, как занять первое место, но надо чем-то их подкреплять. Они хотят всех удивить, и они удивляют. Раньше люди как-то удивлялись, а сейчас уже нет», – комментировал в беседе с Metaratings.ru Канчельскис.

Ранее экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.

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#рпл
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#футболист
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Спортсменки из Подмосковья примут участие в Кубке Международной лиги клубного биатлона
14 ноября 2024, 14:28

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Кубке Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября 2024 года, Московскую область представят пять спортсменок, входящих в состав четырёх смешанных команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия Халили будет выступать с Каримом Халили, Даниилом Серохвостовым и Викторией Сливко в «ПрофиИнски». Кристина Резцова и Полина Шевнина из Лыжного клуба Наседкина присоединятся к Эдуарду Латыпову и Александру Поварницыну. Анастасия Зырянова из Воробьёв составит команду с Романом Ерёминым, Иваном Колотовым и Анной Григорьевой. Анастасия Зенова из Стальных Барсов объединится с Евгением Емерхоновым, Ильназом Мухамедзяновым и Любовью Калининой.

Турнир включает мужской и женский масс-старты и смешанную эстафету. Трансляции будут доступны на Матч ТВ и Матч Арена.

Расписание:

16 ноября:

  • 10:00 (мск) — мужской масс-старт
  • 12:30 (мск) — женский масс-старт

17 ноября:

  • 12:00 (мск) — смешанная эстафета.

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#подмосковье
#соревнования
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Деменко заявил об отсутствии в РПЛ фаворита
14 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/master1305

Экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.
«Смотришь чемпионат России, и нет явного фаворита. Тот же «Краснодар», лидер, играет с «Крыльями Советов». Ведёт, игра дается, но мы видели последние десять минут, где «Крылья» забили мяч. Находящиеся внизу таблицы команды бьются изо всех сил за выживание, а коллективы, которые над ними, могут опуститься на их место после 1-2 неудачных встреч. Такая же ситуация и в верхней части таблицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Деменко.

А главный тренер сборной Брунея Винисиус Соарес охарактеризовал сборную России как сильную команду, футболисты которой обладают высокой техничностью.

«Сборная России –сильная команда, игроки которой выделяются техничностью, физическими данными. Это хорошо подготовленная команда. Матч против сборной России – это большое и важное событие не только для нашей команды, но и для страны в целом. В матче против российской сборной футболисты Брунея смогут многому научиться и повысить своё мастерство», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Соарес.

Ранее клуб «Локомотив» резко осудил интервью Артема Дзюбы, назвав его нарушением этики и дискредитацией Российской Премьер-Лиги.

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