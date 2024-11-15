В Клину 17 ноября состоится игра Национальной студенческой хоккейной лиги

17 ноября в Ледовом дворце имени Валерия Харламова пройдёт хоккейный матч. В 19:15 на льду встретятся команды Национальной студенческой хоккейной лиги. за Клин будет играть команда команда «РГСУ-КС», а их соперниками станут хоккеисты из Мытищ — команда «ПроСвет», сообщает пресс-служба городского округа Клин.