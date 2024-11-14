Подмосковные тхэквондисты взяли 26 медалей чемпионата и первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Семь золотых, четыре серебряные и пятнадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В чемпионате и первенстве России принимали участие 40 спортсменов из Московской области. Золотые медали завоевали Кристина Блинкова, Илья Фалин, Александра Журова, Алина Старожилова, Дмитрий Илюшкин, Елизавета Пикалова и Климова Ксения», — говорится в сообщении.Серебро в копилку подмосковной сборной принесли Полина Барабаш, Александра Щедринская, Ольга Котенко и Анастасия Манафова. А бронзовые награды завоевали София Барциц, Антон Цыганенко, Юлия Береговская, Тимофей Федосов, Ильфар Биккулов, Полина Ус, Георгий Васильев, Тимофей Трофименко, Юлия Дмуховская, Виталий Силка, Даниил Инамов, Дарья Новикова, Егор Марков, Полина Низовкина и Михайлов Александр.
Кроме того, состоялись Всероссийские соревнования по тхэквондо, на них спортсмены из Московской области завоевали более 50 медалей различного достоинства.
Турниры проводились в Москве с 6 по 10 ноября, их участниками стали 1900 спортсменов из 50 российских регионов.
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