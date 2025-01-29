Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в Россию

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Итальянский тренер Массимо Каррера, возглавивший московский «Спартак» с 2016 по 2018 год, заявил о готовности вновь вернуться в Россию. Об этом он сообщил в беседе с «РБ Спорт».
«Я готов вернуться в Россию и вновь хочу поработать там. Но пока предложений не было», — объявил тренер.Сейчас Каррере 60 лет. Последним местом его работы был итальянский футбольный клуб «Асколи».
Напомним, при наставничестве итальянца «Спартак» смог стать чемпионом России. Сейчас клуб давно не праздновал больших побед. В турнирной таблице РПЛ красно-белые находятся на третьем месте с 37 баллами в запасе.
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