Названа главная задача «Краснодара» на зимнюю паузу

Фото: iStock/FotografieLink
Главная задача ФК «Краснодар» на время зимней паузы — не потерять никого из игроков. Об этом заявил тренер сборной России Николай Писарев. По его мнению, в первой части сезона это была самая стабильная команда.
«На мой взгляд, да, это была самая стабильная команда. И надо радоваться, что они всех сохранили, с этой-то логистикой. А если еще кого-то возьмут по ходу сборов, может, уже и «ведут» кого-то, но мы не знаем об этом. Но основная задача — никого не потерять», — поделился наставник в беседе с «РБ Спорт».Писарев добавил, что «Краснодар» смазал концовку сезона из-за изматывающей логистики и эмоционального переутомления. Однако мало кто, подчеркнул он, может идеально пройти весь сезон без единого поражения.
Читайте также:
Стало известно, сколько «Зенит» потратил на трансфер игроков из Южной Америки
Названы условия, при которых «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ
«Спартаку» предложили приобрести нападающего «Милана» Йовича
Данил Пономарев