Массовый заплыв на открытой воде состоялся на Истринском водохранилище

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Более 1,2 тысяч человек приняли участие в массовом заплыве на открытой воде. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Пятый массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Moscow Istra 2024 прошел 16 июня.
Следующее мероприятие пройдет 17 августа в Рузе. Принять участие и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.
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«В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных городов России, Турции, Белоруссии, ОАЭ и Узбекистана. Заплывыпрошли на дистанциях 500 метров, 1, 2 и 6 километров для взрослых, а также 50 и 200 метров для детей. По итогам заплыва всем спортсменам вручили медали, а лучшие пловцы примут участие в чемпионате X-WATERS World Championship 2024 после всех стартов сезона», — поделились в министерстве.
Следующее мероприятие пройдет 17 августа в Рузе. Принять участие и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.
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Мира Полтева