Заслуженный тренер России поделился секретами победы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В спортивном центре «Молодёжный» 6 октября состоялся увлекательный мастер-класс под руководством Владимира Николаевича Ельчанинова, легенды в мире борьбы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Опытный тренер, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и судья всесоюзной категории поделился секретами успеха с молодыми спортсменами.
На мероприятие пришли как начинающие борцы, так и ученики КСШОР «Зоркий». Все участники получили уникальную возможность изучить технику борьбы и узнать ценные советы от профессионала.
Владимир Николаевич рассказал о способах победить противника, эффективных приёмах в различных ситуациях и правильной подготовке к соревнованиям. Он также поделился своими победами и поражениями, чтобы молодые спортсмены могли лучше понять сложности, возникающие на пути к успеху.
Участники мастер-класса получили массу положительных эмоций и новых знаний. Они убеждены, что полученные знания помогут им достичь новых вершин в спорте.
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На мероприятие пришли как начинающие борцы, так и ученики КСШОР «Зоркий». Все участники получили уникальную возможность изучить технику борьбы и узнать ценные советы от профессионала.
Владимир Николаевич рассказал о способах победить противника, эффективных приёмах в различных ситуациях и правильной подготовке к соревнованиям. Он также поделился своими победами и поражениями, чтобы молодые спортсмены могли лучше понять сложности, возникающие на пути к успеху.
Участники мастер-класса получили массу положительных эмоций и новых знаний. Они убеждены, что полученные знания помогут им достичь новых вершин в спорте.
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Дайана Хусинова