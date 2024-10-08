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Заслуженный тренер России поделился секретами победы

08 октября 2024, 12:44
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В спортивном центре «Молодёжный» 6 октября состоялся увлекательный мастер-класс под руководством Владимира Николаевича Ельчанинова, легенды в мире борьбы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Опытный тренер, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и судья всесоюзной категории поделился секретами успеха с молодыми спортсменами.

На мероприятие пришли как начинающие борцы, так и ученики КСШОР «Зоркий». Все участники получили уникальную возможность изучить технику борьбы и узнать ценные советы от профессионала.



Владимир Николаевич рассказал о способах победить противника, эффективных приёмах в различных ситуациях и правильной подготовке к соревнованиям. Он также поделился своими победами и поражениями, чтобы молодые спортсмены могли лучше понять сложности, возникающие на пути к успеху.

Участники мастер-класса получили массу положительных эмоций и новых знаний. Они убеждены, что полученные знания помогут им достичь новых вершин в спорте.

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На матче Медийной футбольной лиги в Красногорске «Амкад» разгромил DMedia
08 октября 2024, 12:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Тур Медийной футбольной лиги состоялся в Красногорске, на поле встретились российская команда «Амкад» и белорусская DMedia, победу со счётом 7:0 одержали россияне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Амкад» — одна из самых сильных команд Медийной футбольной лиги. DMedia — команда из Белоруссии, состоящая из дебютантов. Первый тайм прошёл в ожесточённой борьбе. Команда DMedia старалась изо всех сил, но не смогла остановить «бомбардировку» своих ворот. Во втором тайме «Амкал» продолжал доминировать на поле и увеличивать преимущество. Попытки команды DMedia отыграться не увенчались успехом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы Медийной лиги, в которой футбол сочетается с деятельностью блогеров и селебрити, планируют провести чемпионат мира среди медийных сборных.

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#красногорск
#футбол
#спорт
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Юные спортсмены из Мытищ завоевали медаль турнира по футзалу в Тюмени
08 октября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Второе место завоевали ученики отделения мини-футбола мытищинского Центра детско-юношеского спорта (ЦДЮС) на VIII Открытом всероссийском детско-юношеском турнире по футзалу «Кубок ЦПСР ФК «Тюмень», сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.
«Представители Мытищ, выступавшие в категории «юноши 2013/2014 годов рождения», в первом матче сыграли вничью с хозяевами турнира. В следующем матче мытищинцы обыграли команду «Алмаз-Алроса» из Мирного с разгромным счётом 10:0, а в матчах серии плей-офф победили команду «Сиб-Транзит» из Новокузнецка (8:1) и команду «Венторус» из подмосковного Щёлкова (2:1)», — говорится в сообщении.
В финале ребята из Мытищ вновь сыграли с тюменской командой и в этот раз уступили им со счётом 2:1, завоевав серебряную медаль. Кроме того, члена мытищинской команды Гордея Котенко признали лучшим нападающим турнира.

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#мытищи
#турнир
#футбол
#дети
#медали
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В Московской области прошёл заключительный турнир по гольфу «Сильные фигуры»
08 октября 2024, 11:42

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Заключительный турнир по гольфу сезона «Сильные фигуры» прошёл в Дмитровском городском округе. Соревнования были посвящены Олимпиаде 1980 года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Победителем стала команда из Узбекистана, в состав которой входили Григорий Храпский, Сергей Катасонов, Айрат Фаррахов и Мурат Якубов.

Второе место заняли Валерий Гаврилов, Владислав Юденков, Эрик Ким и Константин Коротаев.

Третье место получили Александр Абрамов, Лариса Дмитриева, Сергей Лазарев и Екатерина Холодова. Лучшей гольфисткой турнира стала Ирина Юденкова.

Кроме того, на турнире прошли соревнования по кёрлингольфу, где первое место заняла команда двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой. Второе место заняли Максим Опалев, Алексей Морозов и Максим Емельянов, а третье — Анна Чичерова, Валерий Гаврилов и Денис Котов.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проводится с 2019 года и включает в себя турниры по гольфу, шахматам, кёрлингольфу и теннису. Соревнования прошли 6 октября 2024 года в подмосковном гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#турнир
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Пилоты из Подмосковья выступили в финале чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам
08 октября 2024, 10:49

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области приняли участие в заключительном этапе чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В результате финального этапа все гонщики из Подмосковья сохранили свои лидирующие позиции в общем зачёте соревнований.

В зачётной группе SMP GT4 кубка России гонщик из Люберец Андрей Солуковцев занял второе место в первых двух гонках этапа, но не смог закончить третью гонку из-за схода с трассы.

В зачётной группе «Туринг-лайт» чемпионата России гонщик из Королёва Андрей Масленников, который лидировал на финальном этапе, занял шестое место после двух гонок, но набрал достаточное количество очков, чтобы сохранить чемпионский титул.

Ещё один гонщик из Королёва Алексей Несов — он досрочно стал обладателем кубка страны и решил пропустить финальный этап ради участия в другом соревновании на выносливость на подмосковной трассе Moscow Raceway.

Следует отметить, что результаты пока являются предварительными, и полные итоги чемпионата и кубка России будут опубликованы позже.

Заключительный этап чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам 2024 года для категорий «Туринг-лайт» и «GT4» проходил 5 и 6 октября на автодроме «Крепость Грозная» в Грозном, Чеченская Республика.

Этапы чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Представители Подмосковья завоевали медали на фестивале китайских видов спорта
08 октября 2024, 09:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на всероссийском фестивале китайских национальных видов спорта и искусств «Наследие Конфуция», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали соревнований выиграли спортсмены из Коломны в одной из дисциплин ушу — цзитисянму (групповые программы). На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Анастасия Сидякина, Андрей Бойков, Иван Евсеев, Сергей Сергеев, Андрей Пеньков, Наталья Катькова и Вячеслав Просвирнин», — говорится в сообщении.
Серебро завоевала Мария Якушина.

Фестиваль проводился 5 октября в Московском дворце ушу, участниками соревнований стали свыше 500 спортсменов из разных регионов России.

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#московская область
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В Подмосковье открылся новый сезон Ночной хоккейной лиги
08 октября 2024, 09:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В прошедшие выходные в Подмосковье начался новый сезон Ночной хоккейной лиги — региональный этап XIV Всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд. В сезоне 2024–2025 годов в четырёх дивизионах примут участие 67 команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первые матчи состоялись в дивизионе «Лига надежды 18 », самом большом по количеству участников: в четырёх конференциях будут соревноваться 51 команда.

Кроме того, в рамках Ночной хоккейной лиги пройдут соревнования в дивизионах «Любители 40 », «Любители 50 » и «Лига мечты».

Отметим, что Ночная хоккейная лига состоит из двух этапов. Первый этап — региональный, он проходит в регионах России с сентября по март. Второй этап — фестиваль хоккея, который проходит в течение двух недель в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получает Кубок Крутова и грант на строительство крытого ледового катка в своём регионе.

Ночная хоккейная лига является ведущей российской любительской спортивной организацией, не имеющей аналогов в стране и мире. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.

Ночная хоккейная лига проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»

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#спорт
#фестиваль
#демография
#соревнования
#физкультура
#хоккей
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Непомнящий объяснил закономерность победы ЦСКА над «Динамо»
07 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Rost-9D

Российский тренер и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ, назвав её вполне закономерной.
«Динамо» перестроило игру. Второй тайм не скажу, что резко отличался от первого. ЦСКА имел меньше шансов, потому что динамовцы строже играли в обороне, но владели инициативой. И такой скользкий счёт не говорит, что «Динамо» переигрывало. Игра была равная. «Армейцы» в первом тайме тактически переиграли соперника. А во втором тайме динамовцы разобрались, сделали правильные выводы. Победа ЦСКА вполне закономерная», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Непомнящий.

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ со счётом 2:1.

Ранее бывший футболист Валерий Масалитин делился ожиданиями от матча Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком», отмечая, что игра будет непредсказуема.

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#футбол
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Агент Барбоза раскрыл даты возвращения России в еврокубки
Агент Барбоза спрогнозировал возвращение России в еврокубки через два года
07 октября 2024, 18:31

Фото: iStock/Pixfly

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Россию могут вернуть в еврокубки уже через два года.
«Думаю, что совсем скоро, этот вопрос уже решается. В Европе есть план «Б», где есть мир и можно договориться. Надеюсь, со всех сторон будет компромисс и всё это отразится на спорте. Хотя спорт живёт в политике. Иногда решения ФИФА противоречивые, но так долго продолжаться не может. Это двойные стандарты. Думаю, что уже через два года Россию вернут», — высказался в беседе с Metaratings.ru Барбоза.

Ранее агент Паулу Барбоза высказал мнение о том, что нападающий Александр Соболев имеет шансы и данные для того, чтобы стать крупной фигурой в «Зените».

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#спорт
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#план
#мир
#футбол
#россия
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Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России в ноябре
07 октября 2024, 17:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Федерации футбола Таджикистана была вынуждена ответить отказом на предложение Российского футбольного союза провести товарищеский матч сборных в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в Федерации футбола Таджикистана.
В товарищеском матче было отказано по причине ранее запланированных игр у национальной команды. Отмечается, что предложение от РФС поступило Федерации футбола Таджикистана еще в начале летнего периода.

Напомним, ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября. В ноябре одним из двух соперников российской сборной по товарищеским матчам должна стать команда Сирии.

Ранее сообщалось, что сборная Пакистана по футболу отказалась от предложения России провести товарищеский матч 11 октября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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