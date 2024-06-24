Мастера мотофристайла представили сложные трюки на фестивале в Серпухове

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
Тысячи гостей и жителей города посетили крупнейший областной фестиваль мотофристайла в Серпухове. Местом его проведения стала парковка у спортивной площадки Принарского парка, сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Команда титулованных райдеров FMX13 во главе с основоположником фристайла в мотокроссе Алексеем Колесниковым показала головокружительные трюки на мотоциклах и багги. Алексей – один из немногих людей в мире, которые могут сделать сальто назад на багги. Аплодисментами встретила публика выступление стант-райдеров», – написал Никитенко в своём телеграм-канале. Он добавил, что среди мотоциклистов были как опытные «акулы мотокросса», так и совсем молодые.Шоу проводится в разных городах региона в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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