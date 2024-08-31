Мать призывавшего убивать россиян футболиста Алиева не общается с сыном

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Мать призывавшего убивать россиян футболиста Александра Алиева не общается с ним. Как пишет РИА Новости, женщина проживает в Курске, не зная, что происходит с ее отпрыском.
«Мы не знаем, что там происходит, с ним мы не общаемся, прошу не беспокоить», — сказала собеседница агентства, отказавшись от дальнейшего общения с журналистами.На бывшего игрока московского «Локомотива» завели уголовное дело о публичных призывах к терроризму с использованием интернета. Сейчас Алиева разыскивают.
Фигурант выложил в сеть видеозапись, где назвал мирных жителей Курской области «нечистью», при том, что его родня оттуда. Известно, что Алиев имеет гражданство Украины и России.
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