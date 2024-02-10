Матч между Аргентиной и Нигерией в Китае отменили из-за скандала с Месси

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На вторую половину марта в китайском городе Ханчжоу был запланирован товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии. Сегодня, 10 февраля, городской спорткомитет объявил, что игра не состоится. Есть мнение, что виной тому — скандальное поведение главной аргентинской звезды Лионеля Месси.
Издание напоминает, что на прошлой неделе клуб «Интер Майами», за который выступает лучший по мнению многих футболист XXI века, проводил товарищескую встречу со сборной Гонконга. На поле не вышли главные звёзды американской команды Луис Суарес и Лионель Месси. Местные власти увидели в этом политический подтекст.
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Александр Бойцов