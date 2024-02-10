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Матч между Аргентиной и Нигерией в Китае отменили из-за скандала с Месси

10 февраля 2024, 09:13
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На вторую половину марта в китайском городе Ханчжоу был запланирован товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии. Сегодня, 10 февраля, городской спорткомитет объявил, что игра не состоится. Есть мнение, что виной тому — скандальное поведение главной аргентинской звезды Лионеля Месси.

Спортивные власти Ханчжоу не уточняют, состоится ли матч в какой-либо другой день, или будет просто отменён, сообщает «Спорт Экспресс». В ходе турне по Китаю сборная Аргентины должна сыграть также с командой Кот-д'Ивуара в Пекине. О судьбе этого матча пока ничего не известно. В сообщении ведомства указано, что игра Аргентина - Нигерия не состоится «ввиду известных причин».

Издание напоминает, что на прошлой неделе клуб «Интер Майами», за который выступает лучший по мнению многих футболист XXI века, проводил товарищескую встречу со сборной Гонконга. На поле не вышли главные звёзды американской команды Луис Суарес и Лионель Месси. Местные власти увидели в этом политический подтекст.

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Российский хоккеист Капризов установил новый рекорд клуба НХЛ «Миннесота Уайлд»
Гол россиянина Капризова помог «Миннесоте Уайлд» обыграть «Питтсбург» Малкина
10 февраля 2024, 09:42

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Миннесота Уайлд» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил россиянин Кирилл Капризов, установив тем самым уникальный рекорд своей команды.
Дело в том, что этот гол стал для 26-летнего хоккеиста 20-м в текущем сезоне, пишет сайт «Спортбокс.ру». Он преодолевает отметку в 20 и более шайб за сезон в четвёртый раз подряд. До него такого результата не мог добиться ни один игрок «Миннесоты». Интересно, что судьи очень долго смотрели повтор этого гола, прежде чем его засчитать. Партнёр Капризова за секунду до броска ударил по щиткам вратаря «пингвинов». Однако арбитры сочли помеху голкиперу незначительной.

Кирилл Капризов выступает за «дикарей» из Миннесоты с сезона 2020/2021. Тогда он получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. В 2018 году он стал автором победной шайбы сборной России в финале против Германии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Также в активе хоккеиста бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года.

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Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
ТАСС: Согласно приказу Минспорта мини-футбол в Росси теперь называется футзалом
10 февраля 2024, 02:45

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В России мини-футбол теперь официально называется футзалом после вступления в силу соответствующего приказа Минспорта РФ от 31 января 2024 года, сообщает ТАСС.
Переименование привело название вида к мировому стандарту, соответствующему документам ФИФА. При этом мини-футбол не покинул российский реестр видов спорта, теперь этот термин охватывает соревнования, ранее попадавшие под категорию «футбол 6х6, 7х7, 8х8». Также в реестр внесены такие новые дисциплины, как футбольное двоеборье и футбол на электроколясках.

Напомним, что российская сборная по футзалу дважды становилась призером мирового первенства и 10 раз брала медали на европейском уровне.

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#минспорта
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Петербургские спортсмены выступят на Всероссийской спартакиаде в новой форме
09 февраля 2024, 19:20

Фото: istockphoto.com/Jun

Петербургские спортсмены будут выступать на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в новой форме.
Отмечается, что саму форму представили олимпийские чемпионы по фигурному катанию на коньках Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Для нас эти соревнования – спортивная мотивация. Мы после Олимпиады в Пекине не брали паузу, а продолжали тренироваться и участвовать в турнирах. Наша цель – выступить на Спартакиаде сильнейших как можно сильнее, показать максимальный результат», – приводит «Петербургский дневник» слова Галлямова.

Ранее юниорские сборные Подмосковья стали победители первенства ЦФО по настольному теннису.

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#соревнования
#спортсмены
#санкт-петербург
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Тренер Игнатьев заявил о необходимости принципиальности Чеферина для России
09 февраля 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Чеферину необходимо проявить принципиальность во имя интересов России.
Он добавил, что слова Чеферин о его планах покинуть пост не вызвали реакции у него.

«Никаких особых достижений я за ним не замечал. Единственное, мне бы хотелось, чтобы Чеферин проявил большую принципиальность, которая бы позволила нашим, по крайней мере юношеским командам, вернуться на международные турниры. Тогда его можно было бы считать кремнем. В отношениях с нашей федерацией как-то особенно себя не проявляет. Может быть, он хочет таким образом собой торгануть, чтобы вызвать слёзы», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Игнатьев.

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#футболист
#спорт
#уефа
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Каширская команда девушек выиграла областные соревнования по футзалу
09 февраля 2024, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Команда из Каширы одержала победу на областном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу, который прошёл в Щёлкове. В нём приняли участие восемь команд, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Турнир проводился в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди команд образовательных организаций Московской области. В нём участвовали команды из Долгопрудного, Орехово-Зуево, Серпухова, Красноармейска, Одинцова, Бронниц, Клина и Каширы», – говорится в сообщении.
В этом учебном году, пройдя несколько отборочных этапов, команда каширских девушек 2010-2011 годов рождения обыграла всех победителей зональных этапов регионов и одержала уверенную победу.

Как отметили в администрации, школа-интернат Каширы уже восемь лет побеждает на муниципальных, зональных этапах и участвует в областных этапах всероссийского проекта.

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#футбол
#соревнования
#кашира
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные юниоры стали победителями первенства ЦФО по настольному теннису
09 февраля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Юниорские сборные Подмосковья стали победители первенства ЦФО по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Липецке с 6 по 8 февраля проходило первенство ЦФО по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет.

В соревнованиях участвовали свыше 170 спортсменов из 17 регионов России. По итогам нескольких дней сборные Московской области завоевали золото среди парней и девушек.

«Среди юношей первое место заняла сборная Московской области, на второй строчке расположились спортсмены из Липецкой области, замкнули призовую тройку теннисисты из Ивановской и Ярославской областей. Среди девушек лучшей командой также стали представители Московской области, «серебро» у Воронежской области, «бронза» у Ярославской и Рязанской областей», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что с 8 по 11 февраля также проходят соревнования в личных зачетах среди спортсменов.

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#теннис
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Футболист Чорлука заявил о больших перспективах «Локоматива»
09 февраля 2024, 16:14

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука поделился, что следит за успехами команды и считает, что у неё большие перспективы.
«Я слежу за результатами «Локомотива», сколько могу. Когда ты не внутри клуба, ты не можешь знать всё, что происходит. Но, конечно, я поддерживаю ребят и могу сказать, что «Локомотив» хорошо закончил первую половину сезона. Сейчас у команды большие перспективы, они могут многого добиться. Желаю им только удачи и больших побед», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чорлука.

Ранее бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказал мнение о том, что у команды нет устоявшейся манеры игры.

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#спорт
#мнение
#игры
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Футболист Шалимов заявил об отсутствии у «Спартака» манеры игры
09 февраля 2024, 16:03

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказал мнение о том, что у команды нет устоявшейся манеры игры.
«У «Спартака» меняется многое, и нет устоявшейся манеры игры, как и состава. В атаке играли Угальде и Промес в роли блуждающего форварда, которого тянет влево, на свою позицию, где вышел Зиньковский. Много говорится о проблеме с опорником, но, на мой взгляд, Мартинс — это хороший материал для того, чтобы сделать опорника. Он мне напоминает Виейра, который в свое время в «Арсенале» был очень хорош», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Так спортсмен прокомментировал матч «Спартака» в Зимнем Кубке РПЛ с «Ростовом», отметив, что тот состав команды, который был на поле, и есть тот состав, который будет весной.

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#спартак
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В Подмосковье на земле за 1 рубль появятся более 140 новых предприятий
09 февраля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области на земле за 1 рубль будут работать более 140 новых производственных предприятий. Речь идёт об одноимённой подмосковной программе поддержки развития импортозамещения, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Программой «Земля за 1 рубль» уже воспользовались 138 компаний, которые реализуют на предоставленных участках 142 инвестиционных проекта. Суммарный объём заявленных инвестиций в строительство и запуск новых предприятий – 104,8 млрд рублей. На этих производствах намерены создать 12,5 тысяч рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Почти за два года под реализацию инвестпроектов в аренду по льготной ставке было предоставлено более 160 земельных участков общей площадью порядка 650 га. Об этом рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
«Инвесторами востребованы участки от 1 до 70 га. В основном проекты направлены на импортозамещение в строительной сфере, машиностроении, пищевой и лёгкой промышленности. Всего же законом определено 29 отраслей», – отметила министр.
Подать заявку на получение земельного участка по программе «Земля за 1 рубль» могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, готовые создать импортозамещающие производства в Московской области. Сделать это можно на инвестиционной карте Подмосковья.

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