Матч отбора ЧМ-2026 между Уэльсом и Бельгией остановила крыса

14 октября 2025, 18:00

Крыса выбежала на поле и чуть не сорвала матч «Уэльс — Бельгия»

Фото: Istock / Alexander Frolov

Необычный инцидент произошёл во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уэльса и Бельгии. Об этом сообщает «Газета.Ru».