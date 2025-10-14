Матч отбора ЧМ-2026 между Уэльсом и Бельгией остановила крыса

Достижения.рф

Крыса выбежала на поле и чуть не сорвала матч «Уэльс — Бельгия»
Фото: Istock / Alexander Frolov

Необычный инцидент произошёл во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уэльса и Бельгии. Об этом сообщает «Газета.Ru».



Встреча проходила 13 октября в Кардиффе и была ненадолго остановлена из-за крысы, выбежавшей на поле.
Грызун появился на газоне на 66-й минуте, вызвав настоящий переполох среди игроков. Футболисты обеих команд несколько минут пытались прогнать животное, но крыса ловко ускользала от них, вызывая смех и аплодисменты зрителей. В конце концов, с поля её аккуратно удалил защитник сборной Уэльса Брендан Джонсон.

Несмотря на неожиданную «паузу», матч продолжился и завершился победой Бельгии со счётом 4:2. В составе бельгийцев дубль оформил Кевин Де Брейне, а также отличились Томаш Менье и Леандро Троссар. За Уэльс забили Джо Родон и Нейтан Бродхед.

После этой встречи Бельгия сохранила лидерство в группе J с 14 очками, тогда как Уэльс остался на третьей строчке с десятью.

Софья Метелева

