Матч отбора ЧМ-2026 между Уэльсом и Бельгией остановила крыса
Необычный инцидент произошёл во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уэльса и Бельгии. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Встреча проходила 13 октября в Кардиффе и была ненадолго остановлена из-за крысы, выбежавшей на поле.
Грызун появился на газоне на 66-й минуте, вызвав настоящий переполох среди игроков. Футболисты обеих команд несколько минут пытались прогнать животное, но крыса ловко ускользала от них, вызывая смех и аплодисменты зрителей. В конце концов, с поля её аккуратно удалил защитник сборной Уэльса Брендан Джонсон.
Несмотря на неожиданную «паузу», матч продолжился и завершился победой Бельгии со счётом 4:2. В составе бельгийцев дубль оформил Кевин Де Брейне, а также отличились Томаш Менье и Леандро Троссар. За Уэльс забили Джо Родон и Нейтан Бродхед.
После этой встречи Бельгия сохранила лидерство в группе J с 14 очками, тогда как Уэльс остался на третьей строчке с десятью.
